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الرياضي
سيلتكس يسقط واريورز ويتقدم في نهائي «السلة الأميركي»
سيلتكس يسقط واريورز ويتقدم في نهائي «السلة الأميركي»
9 يونيو 2022 12:35

لوس أنجلوس (د ب أ)

فاز بوسطن سيلتكس على جولدن ستيت واريورز 116/ 100، ليتقدم 2/1 في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفي حضور جماهيري غفير خلال المواجهة الثالثة من النهائي، بدأ سيلتكس المباراة بشكل هجومي وسجل جايلين براون 17 نقطة، ليقود فريقه لإنهاء الربع الأول متقدما 33 / 22، ولم تهدأ المحاولات الهجومية لسيلتكس في الربع الثاني حيث سجل 35 نقطة، لكن واريورز أحرز 34 نقطة لينتهي نصف المباراة الأول بتقدم سيلتكس 68/ 56، وأحرز براون 22 نقطة وسبع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة في النصف الأول، في الوقت الذي سجل فيه كلاي تومسون 15 نقطة لواريورز، مقابل تسجيل ستيفن كاري 14 نقطة، وأندرو ويجينز 13 نقطة.
وانتفض واريورز في الربع الثالث وسجل 33 نقطة مقابل 25 نقطة لسيلتكس، حيث أحرز كاري 15 نقطة أخرى في غضون ثمان دقائق.
وتقدم واريورز 83 82/ لكن سيلتكس استعاد اتزانه وتقدمه 93 /89 مع بداية الربع الأخير.
وفي المجمل أحرز براون 27 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة وسبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وتصدر كاري قائمة هدافي واريورز بتسجيله 31 نقطة مقابل 25 نقطة لتومسون.

فريق بوسطن سيلتيكس
دوري السلة الأميركي
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