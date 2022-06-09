بيل ينصح زملاءه بتعلم الحيل قبل كأس العالم

لندن (رويترز)

قال الجناح المخضرم جاريث بيل، إنه يتعين على منتخب بلاده ويلز تعلم بعض الحيل للتحكم بسير المباراة عند الحاجة إلى ذلك، بعد أن تلقى الفريق هدفاً في الثواني الأخيرة من مباراته على أرضه أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الليلة الماضية.

وضمنت ويلز التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد الفوز في ملحق التصفيات على أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي مباراة الأمس تعادل المنتخب الويلزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه فشل في الحفاظ على هذه النتيجة خلال ما تبقى من عمر اللقاء وخسر 2-1، بعد إحراز الهولندي فاوت فيجهورست هدفا بضربة رأس بعد ذلك بلحظات فقط.

وجاء هدف فيجهورست بعد نجاح زميله فرينكي دي يونج في تجاوز أكثر من لاعب ويلزي في خط الوسط، وقال بيل إنه كان يتعين على أحد لاعبي فريقه عرقلة هذا اللاعب لوقف تقدمه.

وقال بيل الذي شارك بديلاً في الدقيقة 77: إحراز هدف التعادل ثم دخول هدف الهزيمة مرمانا كان مؤلماً لكن يتعين علينا تعلم الحيل السوداء للتصدي لمثل هذه المواقف.

وأضاف بيل: علينا استغلال ذلك لاستخلاص العبر. إذا حدث هذا ثانية في كأس العالم فإن علينا القيام بما يتوجب علينا القيام به. عند اللعب في مواجهة الفرق الكبيرة ولا تفعل المطلوب منك فإنك تتلقى عقوبة.

وعبر مدرب ويلز روبرت بيدج عن أسفه لهذه النتيجة قائلاً: كانت فرصة كبيرة بالنسبة لنا لكننا أظهرنا سذاجة في طريقتنا في إنهاء المباراة.. هذا درس كبير يجب علينا تعلمه.

وفي نهائيات كأس العالم في قطر ستلعب ويلز في مجموعة تضم إلى جانبها كلاً من الولايات المتحدة وإنجلترا وإيران.

وستلتقي ويلز في كأس الأمم الأوروبية السبت المقبل مع ضيفتها بلجيكا.