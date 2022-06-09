4 جوائز تزين تاج «الاتحاد الكبرى للفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي لعام 2021، أربعة خلال النسخة التاسعة من حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط، الذي يسلط الضوء على أهم الفعاليات الرياضية في المنطقة خلال الموسم.

وحققت النسخة 13 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 أرقامًا قياسيًا، وحسمت أحداثها لقب بطولة العالم للسائقين بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون على التصميم الجديد لمسار حلبة مرسى ياس.. فيما تابع السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 ما يزيد عن 108 ملايين مشاهد في مختلف أرجاء العالم.

ومع الجماهيرية الواسعة التي حققها السباق في عام 2021 والشعبية المتزايدة التي تتمتع بها رياضة الفورمولا1، يشهد السباق الختامي لموسم 2022 إقبالًا غير مسبوق على تذاكر الحدث بمختلف فئاتها.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بهذه المناسبة: نهدي هذه الجائزة لجميع شركائنا في تنظيم السباق في حلبة مرسى ياس، حيث تتضافر جهود كوادر العمل لدى نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة في المنطقة، لتقديم حدث عالمي يجسد المكانة الريادية التي تتمتع بها أبوظبي في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية. وحقق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2021 الجائزة الذهبية عن فئة أفضل حدث رياضي في العام، بتصويت لجنة مستقلة من الحكام تضم نخبة من خبراء قطاع الرياضة في المنطقة، كما أحرز جائزة أفضل تواصل مع الجمهور في حدث رياضي احترافي، والتي تمنح عبر تصويت الجمهور، وجائزة المركز الأول لفئة الإعلام الرقمي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. كما فاز الحدث بجائزة المركز الثاني عن فئة أفضل حملة تسويقية رياضية.

وتابع النعيمي: وتأتي هذه الجوائز نتيجة التعاون الوثيق الذي يجمعنا مع شركائنا في تنظيم الحدث في كل من شركة الاتحاد للطيران وأدنوك، بالإضافة إلى جميع شركائنا الاستراتيجيين في أبوظبي الذين يدعموننا على مدار العام لتنظيم الحدث بأفضل المعايير العالمية. وبالإضافة إلى جميع الشركاء والموردين الذين يساهمون في نجاح الحدث وريادته، نشكر المشجعين وجمهور الفورمولا1، فبحضورهم تتميز أجواء سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي وتجعل منه تجربة لا تنسى.

وبدورها قالت أمينة طاهر، نائبة الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في مجموعة الاتحاد للطيران: نهنئ جميع الشركاء المساهمين في تنظيم ونجاح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، تمثل جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط دليلًا إضافيًا عن أسباب استمرارنا في دعم الحدث ورعايته. وفيما يحتفل الحدث ورعايتنا له بالعام الرابع عشر، فإننا نتطلع إلى متابعة العمل على التطوير وفتح آفاق جديدة نجمع فيها جمهور الفورمولا1 في المنطقة والعالم في أبوظبي.

ومن جهته قال الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير الموارد البشرية بمجموعة أدنوك: سعداء بشراكتنا الطويلة مع سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، سعداء بهذا التقدير الذي حققته هذه التجربة المميزة والحدث العالمي الذي يجمع عشاق السباقات، وهواة الأحداث الرياضية ومختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات خلال حفل توزيع جوائز قطاع صناعة الرياضة للشرق الأوسط. قدم سباق البطولة في العام الماضي تجربة رائعة للجمهور على مسار السباق وخارجه، ونحن نتطلع مجددًا للتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وحلبة مرسى ياس لتنظيم الحدث الأهم على روزنامة بطولة العالم للفورمولا1.

وبعد النجاح الهائل لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي في عام 2021، يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 من 17 إلى 20 نوفمبر في حلبة مرسى ياس، مقدمًا لجمهوره 4 أيام حافلة بالإثارة والأنشطة الترفيهية والسباقات المشوقة.