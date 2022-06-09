«ايشان» بطل كأس «أم الإمارات» في إسبانيا



أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «ايشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز، بطلاً لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك«أم الإمارات»، والتي أقيمت أمس بمضمار سان سباستيان في مملكة اسبانيا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وإلى الترويج للتراث العريق للدولة حسب استراتيجية المهرجان.

واستقطب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الأمارات» لمسافة 1600 متر، 9 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو.

وجاء السباق قوياً وحافلاً بالإثارة والتكافؤ، حيث لم يتعدى الفارق بين الأول والرابع سوي فارق عنق، وتمكن «ايشان دو بوزلس» من خطف اللقب في الرميات الأخيرة، من رفيق اسطبله «المويجعي» بإشراف تي لومير، وقيادة الفارس فابريس فيرون.

وجاء في المركز الثاني «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل غوردين، وقيادة ام فولون، فيما جاء في المركز الثالث «فتون» للشقب ريسنج بقيادة سي كاديل، وقطع البطل مسافة السباق في زمن وقدره 1:47:30 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.