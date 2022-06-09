«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بإنجاز أبطاله في كأس العالم بفرنسا



دبي (الاتحاد)

أشاد نادي دبي لأصحاب الهمم بالإنجاز الذي حققه أبطاله في كأس العالم البارالمبية للرماية المقامة بفرنسا بعد أن حصلت اللاعبة عائشة المهيري ذهبية الزوجي المختلط في البندقية بالرماية مع لاعب نادي العين عبدالله البلوشي وحققت أيضا الميدالية البرونزية للفرق «الرماية بالبندقية» مع فريق الإمارات المكون من لاعبي نادي العين عبدالله الأحبابي وسعيد البلوشي.

وحصلت اللاعبة عائشة الشامسي على برونزية الزوجي المختلط «الرماية بالبندقية» مع لاعب نادي العين سعيد الأحبابي، فيما حقق اللاعب علي يونس رقما تأهيليا في مشاركته الأولى.

وثمن ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الإنجاز وقال: إن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة النادي لتواجد أبطاله مع منتخب الإمارات في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» حيث شارك لاعبو النادي في كأس العالم الحالية بفريق مكون من عائشة المهيري وعائشة الشامسي وعلي يونس ومانع كرجي.

وأشار بالرقاد إلى أن أبطال النادي حققوا مراكز متقدمة في كأس العالم بالاشتراك مع زملائهم أبطال نادي العين إضافة إلى القفزة في التصنيف العالمي رغم أن لعبة الرماية بالنادي مستحدثة.

وأكد بالرقاد إلى أن مثل هذه الإنجازات العالمية تمثل قوة دفع كبيرة لنا في النادي من أجل مواصلة مسيرة العطاء وتوفير كل مقومات النجاح للاعبين لتحقيق طموحاتهم في كافة المحافل القارية والدولية.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن «رماية دبي» على الطريق الصحيح وفق الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق الغاية المبتغاة.

وقال: «يعكس هذا الإنجاز الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمهم ومساندتهم واللذين كان له المردود الإيجابي على مسيرة هؤلاء اللاعبين».

وأضاف: أن مجلس دبي الرياضي قدم كل الدعم من أجل المحافظة على المكسبات الرياضية التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» بالنادي وفق النهج المرسوم لتحقيق طموحاتهم على كافة الأصعدة.