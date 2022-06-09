موسيماني جدل الصباح والمساء في الأهلي



رضا سليم (دبي)



أشعل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي المصري غضب الجماهير الحمراء بعدما أطلق تصريحات مثيرة للجدل لشبكة «برايم سبورت» يشكو فيها من الضغوطات الجماهيرية والإدارية وانتقادات نجوم الكرة السابقين لأداء الفريق بالإضافة إلى ما نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تشبه رسالة الوداع.

وتترقب جماهير الأهلي قرار إدارة النادي بشأن موسيماني مدرب الفريق في استمراره من عدمه بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في ظل الإعلان عن التجديد له في مارس الماضي لمدة موسمين حتى 2024 بعدما تحول إلى حديث الصباح والمساء بين جماهير القلعة الحمراء انتظارا للقرار النهائي.

وانتقد موسيماني في تصريحات لشبكة «برايم سبورت» الجنوب إفريقية طريقة تعامل الجماهير وإدارة الأهلي معه رغم البطولات التي حققها مع الفريق منذ توليه قيادته في أكتوبر 2020، وقال: في الأهلي لا تستطيع النوم يجب أن تفوز في كل المباريات وبكل البطولات ولا أعلم كيف يفكرون في هذا الأمر ووسائل التواصل الاجتماعي تملك تأثيراً قوياً للغاية على النادي وعندما يكون لديها اتجاه معين فإن الأمور تسير على هذا النحو.

أضاف: بعض اللاعبين يملكون شعبية كبيرة على السوشيال ميديا وعندما لا يشاركون في المباريات تجد آراء تطالب بضرورة مشاركتهم وعندما أقرر الدفع بهم ولا يقدمون الأداء المطلوب فإن الجماهير تستمر في مساندتهم وعلى العكس تبدي هذه الجماهير امتعاضها إذا أشركت لاعباً غير محبوب لهم.

تابع المدرب الجنوب أفريقي: في ليفربول لم يفز الألماني يورجن كلوب بدوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة ومع ذلك فإنه يُعتبر أسطورة داخل النادي وفي مانشستر سيتي لم يفز بيب جوارديولا بدوري الأبطال مطلقاً ورغم هذا فإنه يحظى بتقدير الجميع.

ونشر مدرب الأهلي 13 صورة عبر حسابه على تويتر بوجوده على منصات التتويج مع الفريق ومشاركة اللاعبين الفرحة بالألقاب وغرد قائلاً:«على مدار 20 شهرا الماضية كانت هذه رحلتنا التي بارك الأهلي لنا فيها وسنبقى ممتنون ومتواضعون».

وحقق بيتسو مع الفريق دوري أبطال إفريقيا مرتين ووصل إلى النهائي ثلاث مرات لكنه خسر النهائي الأخير أمام الوداد ولقب السوبر الإفريقي مرتين أمام كل من نهضة بركان والرجاء المغربيين وفاز بكأس مصر مرة واحدة والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.