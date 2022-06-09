جارديم أول مدرب برتغالي يقود «الفرسان»

رضا سليم (دبي)



يقود المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، فريق شباب الأهلي في الموسم المقبل خلفا للمدرب مهدي علي بعدما اتفقت معه إدارة الفرسان ليكون أول مدرب برتغالي يقود الفريق في تاريخه ومن المنتظر أن يتحول جارديم إلى خصم لفريقه السابق الهلال السعودي عندما يقود الفرسان أمامه في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا يوم 3 فبراير العام المقبل.

وكان جارديم (47 عامًا) قد تولى تدريب نادي الهلال في الفترة من يوليو 2021، وحتى 14 فبراير 2022، فيما تمت إقالته بعد الهزيمة في كأس العالم للأندية أمام الأهلي برباعية دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة أبوظبي.

وحقق المدرب البرتغالي مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لكنه انتصر فقط في 8 مباريات من أصل 17 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولد ليوناردو جارديم في مدينة برشلونة بفنزويلا 1 أغسطس 1974، ولم يسبق له أن لعب كرة القدم، وبدأ مسيرته التدريبية من فريق الشباب لنادي سانتا كروزينس في 1996، ثم أصبح مساعد مدرب في 3 أندية هي: «بورتوسانتينسي، كامارا دي لوبوس، كاماتشا»، وبدأ مسيرته كمدرب أول مع نادي كاناتشا في عام 2000، واستمر معه حتى 2008 ثم انتقل إلى نادي تشافيز ثم بيرا مار، وفي 2011، أصبح مدرب نادي براجا البرتغالي، وتولى القيادة لمدة موسم قبل أن ينتقل لمدة موسم أيضًا لنادي أولمبياكوس.

عاد بعد ذلك للبرتغال كمدرب لسبورتنج لشبونة، وذلك قبل فترته الذهبية كمدرب لموناكو الفرنسي، والتي امتدت من 2014 إلى 2018 في الفترة الأولى، ثم عاد في 2019 في فترة ثانية قصيرة.

لم يحقق ليوناردو جارديم عدد كبير من الألقاب، نظرًا للأندية التي دربها، فهي ليست من الأندية الكبرى في أوروبا واللقب الأول الذي حققه كان مع نادي كاماتشا، وكان كأس ماديرا في 2003-2004، ثم فاز بدوري الدرجة الثانية البرتغالي مع نادي بيرا مار في 2009-2010، وفي رحلته مع أولمبياكوس فاز بالدوري اليوناني وكأس اليونان، وذلك قبل أن يحقق إنجازه الأبرز مع موناكو وهو الدوري الفرنسي 2016-2017.

في 10 يونيو 2014، انضم ليوناردو جارديم لنادي موناكو، ووقع عقدًا لمدة عامين قاب للتمديد، وقاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي في موسمه الأول، وكرر هذا الإنجاز في 2015-16، وفي 12 مايو 2015 وافق على التمديد حتى عام 2019.

كان موسم 2016-17 هو الأفضل في مسيرة جارديم، حيث قدم كرة قدم هجومية بالاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب، أبرزهم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي، ونجح في تحقيق عدد من الإنجازات، وفاز ليوناردو جارديم مع موناكو بالدوري الفرنسي في هذا الموسم، ووصل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي، كذلك وصل لنهائي كأس الرابطة الفرنسي ونصف نهائي كأس فرنسا فيما كانت بداية جارديم مع موناكو في الموسم التالي سيئة بعد بيع عدد من نجوم الفريق، وبعد تراجع النتائج قررت الإدارة إقالته وتعيين تييري هنري بدلاً منه وعاد ليوناردو لنادي الإمارة مرةً أخرى بعد سوء نتائج هنري في 2019، لكنه سرعان ما أقيل للمرة الثانية وكان التعاقد مع الهلال هي أولى تجاربه في منطقة الخليج.