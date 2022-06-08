«الأبيض» و«الأخضر».. اتجاه واحد

معتصم عبدالله (دبي)

لا بديل لمنتخبنا الوطني الأولمبي سوى الفوز في المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام نظيره المنتخب الأولمبي السعودي، والتي تنطلق في الخامسة من مساء اليوم على استاد لوكوموتيف بالعاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة في الدور الأول لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن التوقيت ذاته اليابان «الوصيف» أمام طاجيكستان «الأخير» على استاد بونيودكور.

ويدخل «الأبيض الأولمبي» مواجهة الليلة بفرصة الفوز فقط لضمان تأهله الرابع إلى الدور ربع النهائي، ويحتل منتخبنا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على طاجيكتسان 2-0 في الجولة الثانية، مقابل الخسارة 1-2 في الأولى أمام اليابان.

في المقابل، يتصدر «الأخضر السعودي» ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف أمام اليابان «الوصيف»، بعد فوزه في الجولة الأولى على طاجيكتسان 5-0، والتعادل في الثانية مع اليابان 0-0، وهو يلعب بفرصتي الفوز والتعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ويتطلع منتخبنا تحت قيادة مدربه الإسباني دينيس دا سيلفا إلى تجنب السيناريو الأسوأ بالوداع المبكر للنهائيات من الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية، أملاً في تأهله إلى «ربع النهائي»، للمرة الرابعة بعد الخسارة أمام الأردن 0-1 في 2014، و2016 أمام العراق 1-3، وغاب للمرة الوحيدة عن البطولة في 2018، قبل خروجه من الدور ربع النهائي في نسخة 2020 أمام أوزبكستان 1-5.

ولن تكون مهمة «الأبيض الأولمبي» سهلة أمام منافسه «الأخضر»، والذي سبق له خوض نهائيين اكتفى فيهما بالوصافة نسختي 2014 أمام العراق 0-1 وتكرر الأمر ذاته أمام كوريا الجنوبية في عام 2020، مقابل خروجه من الدور الأول في نسخ عامي 2016 و2018.

وستكون مواجهة اليوم الثانية لمنتخبنا الأولمبي أمام نظيره السعودي على مستوى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والأولى في النهائيات بعد التعادل 1-1 في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات نسخة 2020 والتي استضافتها السعودية، في الوقت الذي حسم فيها «الأبيض» آخر مواجهة ودية جمعت المنتخبين بنتيجة 2-0 في العام 2019 ضمن بطولة دبي الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية.

وعبر الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب الأبيض الأولمبي، عن أمله في أن يكون جميع لاعبي المنتخب في الجاهزية الكاملة بعد تعرض عدد من عناصر الفريق الأساسية لوعكة طفيفة بالإنفلونزا قبل مباراة الجولة الماضية أمام طاجيكتسان، الأمر الذي أثر على المردود العام لأداء المنتخب، وقال: «أتمنى أن يكون الجميع في جاهزية كاملة حتى يكون لدينا كل الخيارات للاعبين المتاحين للمباراة».

وأضاف: «نثق في حظوظنا للتنافس بنسبة 100%، ونتطلع إلى الفوز من أجل التأهل إلى الدور التالي»، لافتاً إلى أن أي لاعب يقع عليه الاختيار للتشكيلة ضمن قائمة المنتخب الحالية سيكون مؤهلاً لتقديم الأداء الأفضل لتحقيق نتيجة إيجابية.

في المقابل، لم تمنع خيبة الأمل التي أصيب بها المدرب السعودي سعد الشهري بعد التعادل السلبي في مباراة الجولة الماضية أمام اليابان، التأكيد على أن الخروج بنقطة أمر إيجابي، وقال: «لعبنا في الشوط الثاني أمام اليابان بشكل أفضل، لكننا لم نتمكن من كسر صمود دفاع المنافس، وأعتقد أن الخروج بنقطة أفضل من الخسارة».

وأضاف: «الشيء الأكثر أهمية هو أننا لم نستقبل أي هدف ولدينا مباراة أخيرة أكثر أهمية أمام الإمارات ويجب أن نكون مستعدين لها بالشكل المطلوب»، مؤكداً على أهمية تركيز اللاعبين لحصد النقاط الثلاث والتأهل إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة.