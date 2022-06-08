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راشد بن حميد: المنتخب الوطني سيبقى أهم أولويات اتحاد الكرة
راشد بن حميد النعيمي
9 يونيو 2022 01:12

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن اللاعبين والجهاز الفني والإداري وكل عناصر المنتخب الوطني اجتهدوا وعملوا بجد خلال الفترة الماضية، من أجل تحقيق هدف التأهل، لكن الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل.
وقال: يسرني أن أشكر الجميع على عطائهم والتزامهم وعملهم المتواصل، وكذلك الشكر موصول لشركائنا، وجمهور الكرة الإماراتية الذي كان عند حسن الظن به.
وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى اللاعبين على الأداء الطيب الذي قدموه أمام أستراليا، مؤكداً أن القادم سيكون أفضل، بمزيد من العطاء والعمل والمتابعة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيواصل دعمه للمنتخب الوطني من أجل بلوغ أهدافه وتحقيق طموحات جماهيره في المستقبل.
وأضاف: «إن المنتخب الوطني سيبقى أهم أولويات مجلس الإدارة في الفترة المقبلة، كما كان في السابق، وسنعمل على مواصلة التطوير وتوفير كل الأسباب التي تساعد على النجاح».
وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى إدارات الأندية على تعاونها ودعمها للمنتخب الوطني خلال تجمعاته الداخلية والخارجية، مؤكداً أن التعاون هو الطريق الذي يرتقي بالكرة الإماراتية، ويجعلها في الصفوف الأمامية.

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