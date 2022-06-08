أروابارينا: علينا التفكير في المستقبل

دبي (الاتحاد)

أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني، بالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال المباراة التي جمعت «الأبيض» مع أستراليا في لقاء الملحق الآسيوي، والتي خسرها المنتخب 1-2.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم، كما أظهروا احترافية عالية على مدار الأسبوعين الماضيين خلال المعسكر التدريبي، وخلال مباراة أستراليا.

وأضاف: قدمنا مستوى جيداً طوال 75 دقيقة وكان لاعبونا في أتم تركيزهم، وبشكلٍ عام قدم المنتخب الإماراتي مباراة جيدة، حيث كنا نبحث عن نقاط ضعف في المنتخب الأسترالي.

وتابع: حظينا بفترات جيدة، وكذلك حظي الفريق المقابل بفتراتهم الجيدة خلال المباراة، ولكن تراجعنا قليلاً في القوة البدنية والقدرة على التحمل في آخر 15 دقيقة، هذه نهاية فصل، وعلينا الآن التفكير في المستقبل، لدينا الكثير من اللاعبين الشباب.