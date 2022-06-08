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الرياضي
1000 رياضي في جولة اليوم العالمي للدراجات
1000 رياضي في جولة اليوم العالمي للدراجات
9 يونيو 2022 01:03

الشارقة (الاتحاد)

اكتملت التحضيرات لجولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي الأحد المقبل على كورنيش الشارقة، ضمن الفعاليات المجتمعية للمجلس لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة لجميع فئات المجتمع، بمشاركة حوالي 1000 متسابق من الجنسين، حيث تم مؤخراً غلق باب التسجيل لفئتي المشاركين إلكترونياً والمشاركين عن بُعد، بينما سيظل الباب مفتوحاً للمشاركين بالفئة المفتوحة مجاناً حتى لحظة الانطلاق.
وأكد ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس: الجولة هدفها إحياء اليوم العالمي للدراجات الهوائية، الذي يصادف 3 يونيو، وحرص المجلس على إثراء ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز قيمة رياضة الدراجات في الإمارة، من خلال تنظيم هذه الجولة الاحتفالية التي تقام للمرة الثالثة، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة اعتمدت ميداليات للفائزين على شكل دراجة هوائية باللون الأحمر تحمل في مقدمتها خريطة العالم في دلال على الاحتفال باليوم العالمي للدراجات، ستقدم للفائزين المسجلين إلكترونياً في نهاية الجولة، بينما ستقوم بتوصيلها للمشاركين على عناوينهم.

الدراجات الهوائية
الإمارات
الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
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