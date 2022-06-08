«التحكيم الرياضي» يستعرض تجربته في تسوية المنازعات

القاهرة (وام)

اختتم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي مشاركته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون «العقود الرياضية وتسوية منازعاتها محلياً ودولياً»، وورش العمل المصاحبة له، والذي استضافته جمهورية مصر العربية على مدى 4 أيام.

واستعرض المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع مركز «كميت للتحكيم الدولي»، واتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.. 6 محاور متنوعة من خلال 7 جلسات، إضافة إلى ورشتي عمل، بمشاركة وحضور نخبة من الأساتذة والأكاديميين والقانونيين المتخصصين بالشأن الرياضي.

شارك المركز بوفد ترأسه ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وضم سعيد العاجل وأحمد الظاهري عضوي مجلس إدارة المركز. وأكد الفلاسي في كلمته خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المنازعات الرياضية بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بعقود الاحتراف الرياضي أو عقود الرعاية والاستثمار الرياضي، باتت محل اهتمام وبحث ودراسة للقطاعات الرياضية على مستوى الوطن العربي، لما تمثله من أهمية بالغة تُنظم من خلالها العلاقة بين جميع الأطراف من رياضيين وأندية ومؤسسات وجهات ذات علاقة بطبيعة العمل الرياضي.

وذكر أن المؤتمر سلط الضوء على العديد من المحاور المتعلقة بصياغة العقود بدقة وعناية، واستعراض سبل تسوية المنازعات الناشئة عن تلك العقود بآليات تتوافق مع المواثيق الدولية وتحقق المرونة والسرعة التي تتناسب مع طبيعة المنازعات الرياضية.

وأشار بالهول الفلاسي إلى أن المركز حرص على تلبية دعوة إدارة المؤتمر الموجهة إليه ممثلاً عن الدولة، نظراً لقيمة وأهمية الحدث بالنسبة لجميع الأوساط الرياضية من خلال ما يتم طرحه من موضوعات ثرية من النخبة المشاركة من الأساتذة والأكاديميين والمختصين بالشأن الرياضي والقانوني. من ناحيته أكد سعيد العاجل - خلال مشاركته في جلسة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى ودورها في تطوير الرياضة في جميع الدول العربية - أن هذا الجانب أصبح رئيسياً في مسيرة تطوير وازدهار الحركة الرياضية من مختلف النواحي الإدارية والفنية والتنظيمية، لما لتلك الأحداث من قوة دافعة ومؤثرة بشكل مباشر في مستوى رياضيينا من خلال ما يشهدونه من محافل كبرى يتنافسون فيها على تحقيق الإنجازات والمراكز الأولى.