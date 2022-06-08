«البالون دور».. نيو لوك

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبحت خريطة المرشحين الأكثر حظاً لنيل جائزة الكرة الذهبية مختلفة تماماً عن اختيارات الأعوام الماضية، التي احتكر فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الفوز بها على امتداد ما يقرب من 15 سنة.

ويتصدر سباق المرشحين النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الذي لم يفز بالجائزة من قبل على الإطلاق، وقدم بنزيمة أداء فردياً وجماعياً رائعاً مع ناديه ومنتخب بلاده، حيث جمع بين بطولتي «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكان دوره في غاية التأثير والحسم في كلا البطولتين. وبذكر ريال مدريد، هناك اسمان آخران لا يمكن إغفالهما من الترشيحات، وهما البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور، والحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا.

ويأتي نجوم مانشستر سيتي في مرتبة متقدمة من حيث الإجادة والتألق وحسم بطولة الدوري الإنجليزي لمصلحة السيتي، بعد ماراثون طويل من المنافسة أمام ليفربول، ولعل أبرزهم الذين من الممكن إدراجهم ضمن قائمة أفضل عشرة مرشحين البلجيكي كيفين دي بروين صانع اللعب القدير، الذي لعب دوراً لا يمكن إغفاله في فوز «البلومون» بلقب «البريميرليج»، ومعه البرتغالي جواو كانسيلو والجزائري رياض محرز.

وإذا كان خبراء اللعبة وصفوا ليفربول بأنه أفضل فريق خاسر هذا الموسم، فهذا يرجع إلى منافسته حتى «الرمق الأخير» على بطولتي «البريميرليج» و«الشامبيونزليج»، وبرز منه بوجه خاص المصري محمد صلاح بأرقامه الرائعة، والسنغالي ساديو ماني بأدائه المؤثر، فضلاً عن دوره في فوز منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل لمونديال قطر على حساب منتخب مصر، بينما جمع صلاح بين لقبي الهداف وصانع الأهداف هذا الموسم.

ومن المنطقي إضافة اسمين شابين صنعا الفارق هذا الموسم مع نادي كل منهما، الأول هو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي كان وراء كل انتصارات «الباريسي» هذا الموسم، فضلاً عن جمعه بين لقب الهداف وصانع اللعب على مستوى الدوري الفرنسي «ليج آن»، وقام النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بنفس الدور تقريباً مع فريقه هذا الموسم. ويستحق أولهما على الأقل أن يكون ضمن قائمة العشرة الأفضل في العالم.

ويغرد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، بمفرده في سماء الكرة الألمانية؛ فهو ماكينة أهداف لا تهدأ ولاتكل، ويحتكر صدارة ترتيب الهدافين في «البوندسليجا» منذ سنوات. وطالما أن الأداء الفردي يؤخذ أولاً في الاعتبار، فلا يمكن إغفال اسم هذا الهداف البولندي في قائمة العشرة الأفضل، وخاصة بعد أن فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وبرزت أسماء نجوم آخرين أكثرهم شباب على فترات متقطعة من هذا الموسم، وأدوا أداءً ممتعاً، ولكنهم افتقدوا الاستمرارية بسبب كثرة الإصابات، وأبرزهم الإسبان أنسو فاتي وبيدري وجابي، والفرنسي عثمان ديمبلي من برشلونة، وهناك شك كبير في دخول أي منهم قائمة العشرة الأفضل.

أرقام لا تكذب

لغة الأرقام لا تكذب، وتعزز صدارة بنزيمة للسباق حيث، حصل على لقب هداف الدوري الإسباني «27هدفاً» وهداف دوري الأبطال «15هدفاً»، وصنع 12 هدفاً في الليجا خلال 32 مباراة. وكانت له أهداف حاسمة كثيرة بوجه خاص في باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي بدوري الأبطال، وإشبيلية بالليجا. وسجل هاتريك أمام باريس مرة والبلوز مرة أخرى.