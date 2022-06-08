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رابطة الدوري الإيطالي تبحث إقامة «مباراة فاصلة»!
رابطة الدوري الإيطالي تبحث إقامة «مباراة فاصلة»!
8 يونيو 2022 19:45

ميلانو (رويترز)
قال مصدر موثوق إن رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تدرس إقامة مباراة فاصلة لتحديد الفائز باللقب إذا أنهى فريقان المنافسات وهما متساويان في النقاط وذلك بدءاً من العام المقبل.
وتمت مناقشة الفكرة في اجتماع بين أندية الدوري الإيطالي أمس الثلاثاء، مما سيضيف جانباً آخر من الإثارة إلى دوري الدرجة الأولى الذي شهد اثارة عالية في الموسم المنقضي، حيث فاز ميلان بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 11 عاماً في اليوم الأخير من الموسم.
وأدى فوز ميلان على ساسولو في اليوم الأخير للموسم لانتزاعه اللقب بفارق نقطتين، متقدماً على غريمه إنتر ميلان، ولو تعادل ميلان في تلك المباراة، لكان قد تساوى في النقاط مع إنتر، لكنه كان سيتوج باللقب أيضاً بسبب سجل المواجهات المباشرة أمام انتر.
وحصل ميلان على أربع نقاط من إنتر الموسم الماضي، وهو ما كان من شأنه أن يمنحه الأفضلية في حالة التعادل في النقاط. وتلجأ معظم البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى إلى فارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط، لا يوجد بطولة دوري أخرى تلجأ لخوض مباراة فاصلة لتحديد البطل في الوقت الحالي.
وقال المصدر المطلع إن اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد موقع الهبوط الأخير كان أيضاً على جدول الأعمال. وإذا أنهى فريقان الموسم في المركزين 17 و18 وهما يتساويان في النقاط، فسوف يلعبان معاً وسيهبط الخاسر لدوري الدرجة الثانية.
وتم تحديد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مباراة فاصلة مرة واحدة فقط من قبل، حيث تغلب بولونيا على إنتر 2-0 في روما عام 1964.

ميلان
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي
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