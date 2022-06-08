26 مقترحاً في «عمومية السلة»

علي معالي (دبي)

ناقشت الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة 26 مقترحاً تقدمت بها أندية العين والشارقة والوحدة شباب الأهلي، وذلك في الاجتماع الذي عقد في فندق «إنتركونتيننتال» في دبي، حيث اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور كافة الأندية باستثناء العين والوحدة.

ترأس الاجتماع عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد وبحضور محمد الكعبي ممثل الهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس اتحاد السلة، وممثلي 16 من أندية الدولة.

واستهلت الجمعية، باحتفاء الأعضاء وممثلي الأندية بإنجاز اللعبة الأخير والتتويج بذهبيتين في الألعاب الخليجية الثالثة التي جرت مؤخرا في الكويت، الأولى لمنتخب الرجال، والثانية لمنتخب السيدات 3 ضد 3.

وصادقت الجمعية على محضر الاجتماع السابق لها، والتقارير الإدارية والفنية والمالية، التي كشفت عن فائض مالي في 2021 بلغ 993 ألفاً و249 درهماً، جراء إيرادات حققها اتحاد اللعبة بلغت 3.4 مليون درهم، مقابل مصروفات سجلت العام الماضي 2.4 مليون درهم.

وانتقلت الجمعية لمناقشة مقترحات الأندية، التي ركزت غالبيتها، على أهمية وجود روزنامة ثابتة ومحددة للمسابقات، بجانب خفض رسوم تسجيل اللاعبين المحترفين، مع الإبقاء في الوقت ذاته على الآليات ذاتها التي تم اعتمادها في الموسم المنتهي من حيث عدد المحترفين الأجانب (2 محترف) والاستعانة بالمواليد والمقيمين مع اشتراط ثلاثة سنوات كحد أدنى لتسجيل اللاعب المقيم.

وناقشت الجمعية جديد موسم 2022-2023، خاصة مع وجود استحقاق خارجي أمام بطل دوري الموسم الماضي فريق شباب الأهلي، عبر المشاركة في التصفيات التأهيلية للمنطقة الخليجية التي ستقام بنظام الدوري من ذهاب وإياب ويتحدد من خلالها هوية الأندية الثلاثة المتأهل عن المنطقة الخليجية إلى تصفيات غرب آسيا المؤهلة بدورها لـ 4 من أصل 8 للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال.

واستعرضت الجمعية العمومية الجدول الزمني للموسم الجديد، الذي يستهل في مسابقات الرجال في 31 أغسطس المقبل، عبر مسابقة كأس الاتحاد، ويسدل الستار عنه منتصف أبريل 2023، على أن يدشن موسم المراحل السنية في سبتمبر من هذا العام ويمتد حتى نهاية أبريل من العام المقبل.