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الرياضي
11 جولة تأهيلية للجولف في دبي «إلى النهائي العالمي»
11 جولة تأهيلية للجولف في دبي «إلى النهائي العالمي»
8 يونيو 2022 18:30

مراد المصري (دبي)
أعلن مجلس دبي الرياضي عن استضافة دبي لـ 11 جولة من جولات الجولف العالمية للهواة للرجال والسيدات المؤهلة إلى النهائي العالمي «السباق إلى ماليزيا»، الذي سيقام في نوفمبر المقبل في ماليزيا، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الجولف وتحت مظلة الاتحاد الدولي للجولف ويرعاها بنك الإمارات دبي الوطني وشركة ثرايف، واللافت فيها أنها ستقام خلال فترة الصيف لتؤكد قدرة الدولة على احتضان رياضة الجولف طوال العالم دون استثناء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث فيه أحمد إبراهيم، مدير قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، ورسل يومانز، المدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، روبرت فيالا من اتحاد الإمارات للجولف، وزيشان أومير من شركة آروز الراعي الفضي للبطولة.
وتستضيف دبي 11 جولة من بين 17 جولة على مستوى الدولة، حيث يتنافس 1000 لاعب، يتأهل من بينهم 5 لاعبين يمثلون الإمارات في النهائي العالمي الذي يقام بالعاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل، والذي يتنافس فيه المتأهلون من الجولات التي تقام في 49 دولة حول العالم، وتسلط البطولة الضوء على المنشآت الرياضية والبنية التحتية المتطورة في دبي المخصصة لممارسة رياضة الجولف، حيث تقام المنافسات في دبي على 9 ملاعب هي تلال الإمارات، المرابع العربية، نادي إلس بمدينة دبي الرياضية، مونتجومري، نادي الإمارات للجولف، خور دبي، وترامب إنترناشونال، جبل علي، عقارات جميرا للجولف.
واعتبر أحمد إبراهيم، أن المجلس يسعى لإقامة هذا النوع من البطولات لتوفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد على 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي، يحرص فيها على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية التي ترسخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية رائدة، وأوضح أن المجلس يعتبر لعبة الجولف مهمة باعتبارها تساهم في تنمية العلاقات السياحية والتجارية، بالإضافة للجوانب الرياضية والنشاط البدني.

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