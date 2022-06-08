«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022



رضا سليم (دبي)

يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماع الدوحة يوم الاثنين المقبل بشكل رسمي إدخال التكنولوجيا بشكل كامل في مباريات كأس العالم 2022 واعتماد «روبوت رجل الخط» بعد نجاح التجارب عليه في مونديال الأندية الأخير بالإمارات، حيث اكتملت التجهيزات للمشاركة الأولى للروبوتات في التحكيم بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر لأول مرة في تاريخ البطولة الأكبر للساحرة المستديرة، وسيكون التركيز على مساعدة «الفار» في كشف التسلل.

وأعلنت لجنة الحكام بالفيفا أسماء حكام المونديال مؤخراً، لكنها لم تعلن عن استخدام تقنية روبوت «رجل الخط» ترقباً لاعتمادها من الفيفا بشكل رسمي في اجتماع الاثنين.

وكشفت صحيفة «الصن» البريطانية أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يساند اعتماد نظام «التسلل شبه الآلي» من خلال الروبوت «رجل الخط» بالمونديال الذي ستنطلق مبارياته في نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التجارب في عدد من البطولات الرسمية الأخيرة.

وقالت الصحيفة: روبوت «رجل الخط» يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية وسبق تجربته في مونديال الأندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول وكأس العرب في قطر نهاية العام الماضي وكأس العالم للأندية الأخيرة في الإمارات.

وأشارت الصن إلى أن الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ينتقد استخدام مصطلح «روبوت التسلل» ويرى أن الحكام والمساعدين ما زالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في الملعب والتكنولوجيا تمنحهم فقط دعماً لاتخاذ قرارات بشكل أسرع وأكثر دقة خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبًا للغاية.

ولتفعيل تقنية التسلل الآلي تثبت كاميرات بموازاة خطي التماس حول الملعب لالتقاط حركة اللاعبين والكرة وتعطي التقنية نحو 29 نقطة بيانات لكل لاعب، من خلال تكوين صور مرئية ثلاثية الأبعاد لتمييز ما إذا كان اللاعب متقدماً بأي جزء من جسده كما هو الحال في ألعاب الفيديو.