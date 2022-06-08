فان جال يحذر المدافع الشاب من الانتقال إلى يونايتد!

لاهاي (أ ف ب)

حذّر لويس فان جال مدرب منتخب هولندا، مدافعه الشاب يوريين تيمبر من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتبراً أن القرار «لن يكون حكيماً» من قبل اللاعب قبل خمسة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

ومنذ تعيين المدرب الهولندي إريك تن هاج مدرباً لمانشستر يونايتد، تردّد اسم تيمبر (20 عاماً) الذي يلعب في صفوف أياكس أمستردام فريق تن هاج السابق للانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد».

وقال فان جال عشية مواجهة هولندا مع ويلز في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم: «أعتقد أن لاعباً بنوعيته يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أرى أية مشكلة».

ولدى سؤاله ماذا سيحدث إذا ما فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد أجاب فان جال: «حينها، لا أعتقد بأن أمر الانتقال سيكون حكيماً، يتعيّن عليه اللعب».

وكان تيمبر أحد العناصر الرئيسة في صفوف أياكس امستردام الذي توج بطلاً لهولندا الموسم الفائت.