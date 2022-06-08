مواهب « أبوظبي للدراجات» تشارك في المعسكر التدريبي لفريق الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات عن مشاركة نجمين من المواهب الوطنية الواعدة لنادي أبوظبي للدراجات في المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقيمه الفريق في القارة الأوروبية، استعداداً لاستحقاقاته المقبلة في السباقات العالمية.

جاء الإعلان عن المبادرة في مؤتمر صحفي أقيم اليوم بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات، وعبدالله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب، إلى جانب المواهب الواعدة عبدالله علي الحمادي، ومحمد المطيوعي.

وتأتي مشاركة دراجي نادي أبوظبي للدراجات عبدالله علي الحمادي 22 عاماً، ومحمد المطيوعي 19 عاماً، حيث ستتاح لهما فرصة الانضمام إلى تشكيلة النخبة في فريق الإمارات للمشاركة في التدريبات الجبلية التي تقام في ليفينيو، إيطاليا.

وسيتمكَّن الدراجان الواعدان من تجربة عالم رياضة الدراجات الاحترافية، إضافة إلى فرصة التعلُّم من أبرز الدراجين والمدربين في العالم، فضلاً عن أفضل خبراء التغذية والأطباء الرياضيين. وتعدُّ هذه المبادرة تجسيداً للتعاون الوثيق بين فريق الإمارات ونادي أبوظبي للدراجات، والذي يهدف إلى تنمية مجتمع رياضة الدراجات في دولة الإمارات وتطويره.

وتعليقاً على المبادرة، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بهذه الخطوة المهمة وهي ثمرة الخطط الطويلة التي تهدف لتطوير المواهب الوطنية وصقل مهاراتهم ورفدهم بالخبرات ومعايشة أفضل التجارب العالمية المتمثلة بفريق الإمارات الذي اختصر المسافات ونجح في تحقيق الإنجازات بانتصاراته المهمة بالقاب طواف فرنسا والإمارات وغيرها من السباقات الكبرى، مضيفاً:»إن مشاركة مواهب وطنية من نادي أبوظبي للدراجات في خوض تجربة معايشتهم في المعسكر التدريبي الصيفي تمثل إضافة كبيرة لمسيرتهم الواعدة وفرصة مثالية لتطوير مهاراتهم ودعمها بتجارب احترافية، ما يؤكد أهمية الخطوة في إلهام وصناعة أجيال وطنية مميزة قادرة على تمثيل نادي أبوظبي للدراجات والمنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية بصورة مرموقة«.

بدوره قال ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي لفريق الإمارات:»يكرِّس فريق الإمارات جهوده لتعزيز ثقافة النمط الصحي من خلال رياضة الدراجات، فضلاً عن إلهام وتمكين الجيل المقبل من المواهب الإماراتية. ويأتي إعلان اليوم دليلاً على مدى مهارة المواهب الشابة في دولة الإمارات، كما أنه سيساهم في ترسيخ التزاماتنا الرامية إلى توفير فرص التطوير للدراجين اليافعين الراغبين في بدء مسيرة رياضية على أعلى المستويات«.

من جانبه، أشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وشكر فريق الإمارات على دعمهم للمواهب الوطنية الواعدة، وقال: تعكس هذه المبادرة التزامنا التام بتأهيل دراجين مواطنين بخبرات احترافية ومعايشة أفضل التجارب النموذجية لفرق العالم المحترفة في السباقات العالمية، معبراً عن ارتياحه الكبير بنجاح الشراكة مع فريق الإمارات الذي سيقدم تجربة نموذجية متكاملة وبرنامج حافل للدراجين عبدالله الحمادي ومحمد المطيوعي، وندعوهم للاستفادة بشكل كبير وصقل مهاراتهم ومتابعة تحضيرات نخبة دراجي العالم الذي يضمهم الفريق.

قال عبدالله علي الحمادي، دراج نادي أبوظبي للدراجات حول انضمامه لمعسكر فريق الإمارات: »تعتبر فرصة مذهلة أتطلع فيها إلى اختبار قدراتي أمام عدد من أفضل الدراجين في العالم. لطالما حلمت بقيادة الدراجة مع الفريق الفائز في جولة فرنسا، وأنا واثق من أنها ستكون تجربة فريدة تتيح لي التعلم من الدراجين واكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة لمشاركتها مع زملائي في الفريق«.

قال محمد المطيوعي، دراج نادي أبوظبي للدراجات:»أنا ممتن جداً لفريق الإمارات ونادي أبوظبي للدراجات على منحنا هذه الفرصة الرائعة، حيث ستتاح لنا فرصة العمل مع تشكيلة عالمية المستوى للفريق، فضلاً عن العمل الوثيق مع الموظفين. يعدّ فريق الإمارات مصدر إلهام لنا جميعاً، وأنا على ثقة من أن هذه المبادرة ستشجع المزيد من الشباب الإماراتي على قيادة الدراجات وتطوير الرياضة في المنطقة".