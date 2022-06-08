مودريتش في قلعة «الملكي» حتى الـ 37

مدريد (أ ف ب)

مدّد نادي ريال مدريد عقد صانع العابه المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023، وكان نادي العاصمة الإسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، جعلت النادي يقوم بتجديد العقد مجدداً لسنة إضافية.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي: «توصل ريال مدريد ولوكا مودريتش إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 23 يونيو».

وكان ريال مدريد وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الألماني انتونيو روديجر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع تشلسي، في حين من المرجح أن يعلن رسمياً عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الأيام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده إلى وصافة النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة أهداف.

وكان مدرب النادي الأبيض الإيطالي كارلو أنشيلوتي قال في أبريل الماضي «سينهي مودريتش مسيرته مع ريال مدريد. لا أعرف متى، لكنه رأي الجميع. لا مشكلة للنادي أو الإدارة لتمديد عقده».

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، إلى الفريق الملكي عام 2012 قادماً من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة أي أقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.