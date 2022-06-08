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الرياضي
الوصل يودع «الخماسي»
الوصل يودع «الخماسي»
8 يونيو 2022 15:30

مراد المصري (دبي)
أعلن نادي الوصل رحيل خمسة لاعبين رسمياً عن صفوفه، ما بين انتهاء الإعارة أو الاتفاق المشترك لإنهاء التعاقد، وهم الأوروجوياني ميشيل أراوخو، البرازيلي راميرو بينتي، البرازيلي إدريلسون، النيجيري موفتاو أولابي والبرازيلي ناتان فيليبي.
وتأتي هذه الخطوة مع مواصلة اللجنة الانتقالية لإدارة «الإمبراطور»، إعادة ترتيب الصفوف والعقود للاعبي الفريق الأول، بعدما سبق أن أعلنت قبل أيام رحيل البرازيلي جواو فيجريدو إلى فريق غازي عنتاب التركي بشكل دائم بعدما لعب هناك موسماً على سبيل الإعارة، كما يتم حالياً العمل على رحيل البرازيلي نيريس بعد نهاية إعارته للحزم السعودي، حيث يتبقى عام على عقده.

الوصل
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