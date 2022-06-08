مربط دبي يتوج بالذهب في «دولية» فيسوفيو

دبي (الاتحاد)

تألق مربط دبي للخيول العربية في أولى مشاركاته الدولية بالموسم الخارجي، وعانق الذهب في بطولة درع فيسوفيو الدولية لجمال الخيل العربية 2022، التي أقيمت في مدينة فيسوفيو بإيطاليا، حيث نال ذهبية المهور عن طريق «دي فاري»، وهو من الفحل العالمي إكسكاليبور إي إيه والفرس المنتجة إيلي فلامينكا.

وتمكن المهر «دي فارع» من التتويج الذهبي بعد منافسات قوية طبعت مختلف الفئات المتبارية في البطولة بمشاركة عدد كبير من المرابط الدولية المرموقة، التي حرصت على الدفع بأجود الإنتاج المتحفز لمراتب متقدمة في منصات التتويج الدولية ضمن حرارة الموسم الخارجي الجديد.

وكان للمهر «دي فاري» حضور متميز في افتتاح الموسم الخارجي الذي شهدته بطولة الربيع الدولية لجمال الخيل العربية العام الماضي بمقاطعة بيزا الإيطالية، حينما أحرز الميدالية الفضية لبطولة المهور بعمر السنة، معززاً الثنائية الذهبية التي أحرزها كل من المهرة «دي نرجسية» أفضل مهرة في البطولة، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم والفرس إيكسالتريس، والمهر «دي شهار» وهو من الفحل «إكسكاليبور» والفرس «دي شيهانة».

الإنجاز الافتتاحي للمرسم الخارجي الجديد يأتي قبل أيام من انطلاق فعاليات إحدى أبرز البطولات العالمية، بطولة منتون الدولية لجمال الخيل العربية، والتي تصنف ضمن البطولات الأعلى مستوى إلى جانب بطولة كأس كل الأمم وبطولة العالم. ومن المتوقع أن يسطر مربط دبي أمجاداً جديدة هذا الموسم، ليؤكد قوته العالمية في البطولات الخارجية ويحتفظ بصدارته القياسية في الميداليات والألقاب، بعد موسم محلي أكد خلاله على مكانته القيادية بين أبرز المرابط في البطولات المحلية والدولية التي شهدتها الإمارات.