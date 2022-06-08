«النسور» يختار ألمانيا للمعسكر

فيصل النقبي (خورفكان)

أقرت شركة خورفكان لكرة القدم ترتيبات معسكر الفريق الأول وكافة التجهيزات المتعلقة بالمعسكر الذي من المقرر أن يقام في ألمانيا في منتصف شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ الإعداد الداخلي قبل السفر بأيام، حيث يخضع اللاعبون للفحوص الطبية اللازمة قبل بداية المعسكر.

وعلمت «الاتحاد» أن هناك بعض اللاعبين الذين أنهيت عقودهم بشكل نهائي من قبل الشركة، وتسلموا مستحقاتهم كلها، وتوجيه الشكر لهم، مثل فهد سالم حديد وسالم الحمادي، كذلك لم تبت الشركة بعقود الإعارة لبعض اللاعبين المهمين للفريق، حيث ما زالت المفاوضات بينهم وبين الأندية واللاعبين، وفي مقدمتهم فلاح وليد المعار من العين وعبدالله الرفاعي المعار من الوحدة، وخليفة مبارك وحمدان ناصر المعاران من شباب الأهلي، وستسحسم الشركة مصير اللاعبين في الفترة القادمة، وقبل بداية الاعداد الداخلي، بالإضافة لملف الأجانب.