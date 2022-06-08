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الرياضي
غزل المحلة أول نادٍ يقتحم البورصة المصرية
غزل المحلة أول نادٍ يقتحم البورصة المصرية
8 يونيو 2022 13:00


رضا سليم (دبي)

أحدث نادي غزل المحلة الذي تأسس عام 1936 ضجة كبيرة في الشارع الرياضي، بعد الإعلان عن طرح أسهمه في البورصة وهي المرة الأولى التي تدخل فيها الأندية المصرية مجال الأوراق المالية، بعد تحويله إلى شركة كرة قدم وسيتم طرح السهم بقيمة 1.02 جنيه وسط حالة من الترقب للتجربة التي تمثل حلاً أزمات الموارد في الأندية.
وأعلن النادي عن طرح أسهم شركة كرة القدم بالنادي في البورصة كأول فريق مصري ينتهج هذه الخطوة بعدما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب لطرح شركة كرة القدم في البورصة، وقال في بيان رسمي أنه سيتم طرح الأسهم للجماهير للاكتتاب العام، اعتباراً من 12 يونيو الجاري وحتى الأول من يوليو المقبل ويمثل طرح الأسهم في البورصة ارتفاعاً في رأسمال الشركة بمبلغ 98 مليون جنيه ليصبح 200 مليون جنيه بعد الزيادة.
ويمكن للمستثمرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم عن طريق تقديم طلبات الاكتتاب من خلال جميع شركات السمسرة، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب ألف سهم، والحد الأقصى 2 مليون سهم وبسعر 1.02 جنيه للسهم الواحد.
ويتكون رأس المال من حصة عينية للشركة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق انتفاع للاسم والاستاد لمدة 20 عاماً، وتم زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام، وتظهر خطة العمل تدفقًا نقديًا صحيًا للشركة، ومتوسط عائد متوقعًا يصل إلى 21.5% إذ إن العامل الرئيس الذي يؤثر على سعر السهم هو الأداء المالي الناجح المتوقع للشركة خاصة في ظل عراقة اسم غزل المحلة كنادٍ له قاعدة جماهيرية عريضة.
وأنشأ غزل المحلة أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم في مطلع 2021 بعد فصلها عن شركة الغزل والنسيج الشهيرة ويعد النادي أحد 7 أبطال فقط فازوا بلقب الدوري المصري من قبل بعد أن توج في موسم 1972-1973.

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