ماني.. هدف قاتل كأنه ذهبي



ديامنياديو (د ب أ)

قاد ساديو ماني منتخب السنغال لفوز قاتل على مضيفه منتخب رواندا بهدف أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية عشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

كانت المباراة التي جرت على ملعب عبدولاي واد بمدينة ديامنياديو السنغالية، في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، لكن ماني نجم ليفربول الإنجليزي خطف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

وعزز ماني من كونه الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي، حيث رفع رصيده من الأهداف مع بطل أفريقيا إلى 33 هدفا خلال 91 مباراة، وحقق منتخب السنغال فوزه الثاني على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد رواندا عند نقطة واحدة في المركز الثاني.