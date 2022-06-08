الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ماني.. هدف قاتل كأنه ذهبي
ماني.. هدف قاتل كأنه ذهبي
8 يونيو 2022 11:33

 
ديامنياديو (د ب أ)
قاد ساديو ماني منتخب السنغال لفوز قاتل على مضيفه منتخب رواندا بهدف أمس، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية عشرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.
كانت المباراة التي جرت على ملعب عبدولاي واد بمدينة ديامنياديو السنغالية، في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، لكن ماني نجم ليفربول الإنجليزي خطف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.
وعزز ماني من كونه الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي، حيث رفع رصيده من الأهداف مع بطل أفريقيا إلى 33 هدفا خلال 91 مباراة، وحقق منتخب السنغال فوزه الثاني على التوالي لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط، وتوقف رصيد رواندا عند نقطة واحدة في المركز الثاني. 

تصفيات أفريقيا
ساديو ماني
منتخب السنغال
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©