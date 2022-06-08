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«الأخضر السعودي» يُلاقي فنزويلا ودياً في إسبانيا
«الأخضر السعودي» يُلاقي فنزويلا ودياً في إسبانيا
8 يونيو 2022 11:45

الرياض (أ ف ب)
يختتم المنتخب السعودي لكرة القدم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر 2022، بمواجهة ودية ضد فنزويلا الخميس على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا الإسبانية.
وتُعدّ مباراة الأخضر الثانية في معسكره الحالي، بعد خسارته أمام كولومبيا 0-1 الأحد الماضي، كما أنها الودية الثامنة التي يخوضها في إسبانيا.
وتلعب السعودية في مجموعة قوية ضمن نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل، تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
ولم يسبق للأخضر مواجهة نظيره الفنزويلي، لكنها المباراة رقم 25 بين الأخضر ومنتخبات أميركا اللاتينية، فاز في واحدة فقط وتعادل في 10 وخسر 13 مباراة.
ولم يقدم «الأخضر» المستوى المطلوب في المباراة السابقة، وسيدخل المواجهة بصفوف مكتملة بعد عودة سالم الدوسري وياسر الشهراني اللذين غابا عن المباراة الماضية، إلى جانب عبدالإله العمري الذي فضل المدرب تركه على مقاعد البدلاء.
ويبرز في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار إلى جانب العائدين للمشاركة، سلمان الفرج وسلطان الغنام وفراس البريكان وخالد الغنام وهتان باهبري.
في المقابل، تسعى فنزويلا التي فشلت في بلوغ نهائيات كأس العالم، بعدما حلت في المركز العاشر الأخير في تصفيات أميركا الجنوبية، إلى الظهور بشكل مغاير تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

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