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ساوثجيت يطالب جريليش بالمزيد
ساوثجيت يطالب جريليش بالمزيد
8 يونيو 2022 11:30

ميونيخ (رويترز)
أنقذت مشاركة البديل جاك جريليش منتخب إنجلترا ليتعادل 1-1 مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، لكن المدرب جاريث ساوثجيت قال إن الجناح لا يزال لديه فرصة للتحسن خاصة في الجوانب الخططية.
وحل جريليش بديلاً قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة في ميونيخ وشكل تهديداً متواصلاً للمنافس من الجهة اليسرى وصنع فرصة رائعة لهاري كين قبل أن يساعد فريقه على الحصول على ركلة جزاء نفذها كين بنجاح ليعادل النتيجة بعد أن تقدمت ألمانيا بهدف يوناس هوفمان.
وأبدى ساوثجيت سعادته بالبصمة التي تركها جريليش في المباراة قائلا إن اللاعب يملك قدرات أكبر من ذلك.
وأضاف للصحفيين: «في بداية المباراة كان التحدي أمام اللاعبين على الأطراف هو الهجوم والدفاع ومحاولة تسجيل الأهداف في الوقت ذاته.. هذه منطقة يمكن أن يتحسن فيها جاك كثيراً».
وشارك جريليش من على مقاعد البدلاء في نصف مشاركاته مع إنجلترا البالغ عددها 22 مباراة ولعب 90 دقيقة كاملة ثلاث مرات فقط.
وأضاف ساوثجيت: «استغل جريليش المساحات التي تركها المنافس في نهاية المباراة واحتفظ بالكرة وتحرك بها بشكل رائع، التأثير الذي تركه هو وزميله جارود بوين كان مهماً جداً.. هناك تنافس رائع بين أفراد التشكيلة وعلينا مواصلة الضغط عليهم لاستخراج أفضل ما لديهم».
وتستضيف إنجلترا، التي لم تحقق أي فوز في أول مباراتين بعد الهزيمة الأسبوع الماضي في المجر، إيطاليا يوم السبت في إعادة لنهائي بطولة أوروبا 2020.

إنجلترا
ألمانيا
دوري أمم أوروبا
جاك جريليش
جاريث ساوثجيت
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