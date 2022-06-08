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زفيريف يخضع للجراحة
زفيريف يخضع للجراحة
8 يونيو 2022 11:04

برلين (أ ف ب)
خصع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث عالمياً، لعملية جراحية في أربطة كاحله الممزقة بعد خروجه المؤلم من الدور نصف النهائي لبطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، الجمعة الماضي.
وتعرض زفيريف لالتواء في كاحله لدى محاولة تصديه لإحدى كرات الإسباني رافايل نادال وراح يصرخ من الألم قبل تدخل الطبيب المسعف ويخرج من أرضية الملعب على كرسي متحرك، ليعود على عكازين ويعلن انسحابه رسمياً من المباراة المثيرة التي كانت تشير إلى تقدم نادال بمجموعة أولى 7-6 (10-8) و6-6 في الثانية.
وقال الالماني في منشور عبر حسابه على «إنستجرام» مساء الثلاثاء مرفقًا بصورة من سرير المستشفى: «لدينا جميعاً رحلتنا الخاصة في الحياة، هذا جزء من رحلتي، الأسبوع المقبل سأرتقي الى المركز الثاني في التصنيف العالمي هو الاعلى في مسيرتي ولكن هذا الصباح كان عليّ أن أخضع لجراحة».
وتابع ابن الـ25 عاماً: «بعد المزيد من الفحوصات في ألمانيا، تلقينا تأكيدًا بأن الأربطة الجانبية الثلاثة في كاحلي الأيمن قد تمزقت».
وأضاف: «من أجل العودة الى المنافسات في أسرع وقت، من أجل ضمان أن تتعافى الاربطة جميعها بشكل سليم ومن أجل استعادة الثبات في كاحلي، الجراحة كانت الخيار الافضل».
ولم يكشف الالماني عن موعد عودته الى المنافسات ولكن يبدو أنه سيغيب عن ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 27 الشهر الحالي، علماً بأن رابعها فلاشينج ميدوز التي حل وصيفًا فيها عام 2020 تبدأ في 29 أغسطس.
ولا يزال الألماني يبحث عن لقب كبير أول رغم تتويجه بخمسة في دورات الماسترز واثنين في البطولة الختامية.
خاض الجمعة الدور نصف النهائي من بطولة كبرى للمرة الخامسة في مسيرته والثانية في رولان جاروس. خسر نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020 ضد النمسوي دومينيك تيم بعد تقدمه بمجموعتين دون رد.
أضاف في المنشور: «إعادة التأهيل تبدأ الآن وسأقوم بكل ما في وسعي للعودة أقوى من قبل».

رولان جاروس
ألكسندر زفيريف
رافاييل نادال
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