منتخب الجو جيتسو يشارك في الألعاب العالمية

أبوظبي (الاتحاد)



يستعد منتخب الجو جيتسو للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية التي تقام خلال الفترة من 7-17 يوليو المقبل في مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأميركية، في 4 أوزان مختلفة ثلاثة منها للرجال وواحد للسيدات، وتعليقا على المشاركة في واحدة من أبرز بطولات اللجنة الأولمبية الدولية، يقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «يتطلع نجوم المنتخب الوطني بقوة إلى المشاركة في بطولة الألعاب العالمية بصفتها منصة نموذجية لتأكيد تفوق دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها كموطن عالمي لرياضة الجو جيتسو التي تكتسب أهمية دولية متزايدة عاما بعد عام».

ونوّه الشامسي بالدعم الكبير والاهتمام والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأكبر للرياضة والرياضيين، وكان لرياضة الجو جيتسو نصيب وافر من دعم ورعاية سموه ورؤيته التي مهّدت لتلك الرياضة طريق التطور والارتقاء والريادة العالمية.

أضاف: «بدأت استعدادات لاعبي المنتخب لهذا الاستحقاق المهم مبكرا، ودخلوا في عدة معسكرات داخلية تمهيدية قبل مغادرتهم الدولة يوم غد يإلى الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في معسكر تحضيري خارجي للبطولة، يضم اللاعبين المشاركين في المنافسات، وهم فيصل الكتبي في وزن 85 كجم، ومحمد العامري في وزن 77 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، وشمّا الكلباني في وزن 63 كجم.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب سيرفعون علم الدولة في الافتتاح الرسمي للبطولة 7 يوليو، ومن بعده سوف تستمر التدريبات حتى موعد المنافسات يومي 15 و16 من نفس الشهر، وتابع:«تعد الألعاب العالمية إحدى البطولات المهمة التي تنضوي تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، ويولي الاتحاد أهمية خاصة للتواجد في هذه البطولة بجانب أكثر من 100 دولة و3600 لاعب ولاعبة ينتمون لتلك الدول للمنافسة في قطاع عريض من الرياضات المختلفة على رأسها رياضة الجو جيتسو، وتأهلت مجموعة من الأبطال والبطلات الذين يمتلكون الكثير من عناصر الجودة والموهبة والكفاءة لتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن على الساحة الأولمبية».

ويقول رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني أن اللاعبين وصلوا إلى معدلات ممتازة من اللياقة والجاهزية المطلوبة للمنافسة في البطولة، وأن المنتخب سيواصل البرنامج الإعدادي بكل جدية من أجل الدخول في أجواء البطولة مبكراً، من خلال التدريب اليومي على فترتين صباحية ومسائية.

وحول أهمية البطولة، يقول ليموس:«تضم الألعاب العالمية كوكبة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، والمشاركة في البطولة تقتصر على اللاعبين الذين حصلوا على النقاط التأهيلية في البطولات المختلفة لكل لاعب في وزنه، وبذلك فإن البطولة تشكل اختبارا قويا لنخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أصحاب الخبرة والكفاءة، وأنا على ثقة كاملة بقدرتهم على اعتلاء منصة التتويج».

بدورها تقول لاعبة المنتخب شمّا الكلباني أن المشاركة في بطولة الألعاب العالمية المقبلة تمثّل لحظة تاريخية لها، ستحرص على الاستفادة منها إلى أبعد حد كون هذه اللحظات لا تتكرر كثيرا.

وتؤكد الكلباني حجم المسؤولية التي تستشعرها باعتبارها البنت الوحيدة الممثلة للوطن في هذا الاستحقاق، إلا أن ذلك لا يزيدها إلّا عزيمة وإصرارا على تقديم أفضل أداء في مسيرتها، منوهة بدعم الاتحاد والجهاز الفني والأسرة والذي يعد حافزا كبيرا وعاملا مؤثرا في تحقيق النجاح واقتناص الميدالية الذهبية.

بدوره يقول البطل الإماراتي فيصل الكتبي أن تمثيل المنتخب الوطني في هذا الحدث الكبير حلم لكل لاعب طموح حريص على تشريف وطنه، وأن الصعود بالعلم إلى منصة التتويج والتعريف بمكانة الإمارات الرائدة على ساحة الجو جيتسو من جهة، ووطن للتسامح والمحبة والتقاء الحضارات من جهة أخرى هدف وأمنية تراود الجميع.

ويضيف الكتبي أن تواجد المنتخب الوطني في الألعاب العالمية يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه رياضة الجوجيتسو في الإمارات، لا سيما أن المشاركة في البطولة تستند إلى آلية خاصة ومرحلة تأهيلية تعتمد على الكثير من المعايير التقنية والإنجازات الفردية والجماعية وتصنيف اللاعبين، وبالنظر إلى الفئات الوزنية الخاصة بالمنافسات، فإن كلا منها يضم نحو 5-6 لاعبين فقط هم من بين الأفضل عالميا، وهو ما يفسّر الأهمية الاستثنائية التي تحظى بها البطولة.