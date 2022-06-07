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الرياضي
«الإمارات ومصر.. سيرة حب.. إصدار جديد للجوكر
«الإمارات ومصر.. سيرة حب.. إصدار جديد للجوكر
7 يونيو 2022 19:54

 
دبي (الاتحاد)

يطلق الزميل الإعلامي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي كتابه الجديد «الإمارات ومصر.. سيرة حب» في سلسلة الإصدارات التاريخية الموسعة التي أصدرها المؤلف، وحرصت على الاهتمام بتوثيق الأحداث الرياضية في دولة الإمارات ومصر، وسيقام حفل كبير بالعاصمة المصرية في المركز الأولمبي بالمعادي، وذلك مساء اليوم لتدشين الكتاب والإعلان الرسمي عن إصداره، بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبعض الشخصيات الدبلوماسية من سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، ولفيف من الشخصيات الرياضية الكبيرة بجمهورية مصر العربية، وعدد كبير من اللاعبين المصريين القدامى والزملاء الإعلاميين. 
ويعد هذا الكتاب الجديد الثامن عشر في سلسلة الإصدارات التاريخية التوثيقية التي أصدرها الزميل الجوكر في السنوات الأخيرة طوال مسيرة حافلة قضاها في بلاط صاحبة الجلالة وصلت إلى 43 عاماً، أثرى خلالها المكتبة الرياضية العربية بالعديد من الكتب التراثية التوثيقية التي أسهمت في الحفاظ على التراث الرياضي في كل من الإمارات ومصر أبرزها «الرياضة في فكر زايد»، وكتاب «وطن من ذهب»، الذي اهتم بتوثيق مسيرة 50 عاماً تناولت رحلة كرة القدم في الإمارات.
ويتضمن كتاب «الإمارات ومصر.. سيرة حب» 200 صفحة تشمل 9 فصول متنوعة.

محمد الجوكر
الإمارات
مصر
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