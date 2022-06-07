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الرياضي
ليفاندوفسكي يكشف مصدر أول أموال كسبها
ليفاندوفسكي يكشف مصدر أول أموال كسبها
7 يونيو 2022 18:49

وارسو (د ب أ)
كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن أموال كسبها وهو طفل كانت نظير دهان سياج.
وفي مقابلة مع بوابة «وانت. بي. إل» الإلكترونية البولندية، قال اللاعب البولندي الدولي (33 عاماً): «أتذكر أنني دهنت سياجاً لجيران يقع على بُعْد بضعة منازل، وقد كسبت أول أموال لي نظير ذلك».
وأضاف ليفاندوفسكي أنه لم ينفق هذا الأجر على الفور، وقال: «فقد كنت من هؤلاء الذين يضعون أموالهم في الحصالة لإدخارها لشراء أحذية لعب كرة القدم».
تجدر الإشارة إلى أن ليفاندوفسكي يعد حالياً من أعلى اللاعبين راتباً في النادي صاحب العدد القياسي من البطولات في ألمانيا حيث يُعْتَقَد أن راتبه يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً.

روبرت ليفاندوفسكي
بايرن ميونيخ
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