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الرياضي
«المانشافت» يواجه «الأسود» بـ«قمصان السيدات»!
«المانشافت» يواجه «الأسود» بـ«قمصان السيدات»!
7 يونيو 2022 17:32

فرانكفورت (د ب أ)
تقرر أن يخوض لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم المباراة المقررة اليوم أمام نظيره الإنجليزي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا، مرتدين قمصان منتخب السيدات الألماني، والذي سترتديه لاعبات الفريق في بطولة أمم أوروبا المقبلة للسيدات.
وتقام بطولة أوروبا للسيدات في الفترة ما بين السادس و31 يوليو المقبل في إنجلترا، ويسعى منتخب الرجال إلى المساعدة في الترويج لمنتخب السيدات وكذلك للبطولة المرتقبة.
وكان منتخب السيدات قد قام بالشيء نفسه في العام الماضي قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال، حيث لعبن بقمصان منتخب الرجال خلال مباراة أمام تشيلي.
وقالت أنيته سايتز المتحدثة باسم منتخب السيدات خلال مؤتمر عبر الاتصال المرئي عن بُعد: «هي تحية صغيرة من منتخب الرجال إلينا، وتظهر أننا ندعم بعضنا البعض، وهذه هي كرة القدم».
وقالت سارا دورسون مدافعة المنتخب الألماني إن الفكرة «رائعة حقاً»، وأضافت في مزاح: «لدي فضول لمعرفة ما إذا كانت القمصان على الرجال ستكون أفضل مما تبدو عليه علينا».

منتخب ألمانيا
منتخب إنجلترا
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