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الرياضي
منصور بن محمد يفتتح مركز ميديكلينيك بيرفورم للطب الرياضي
منصور بن محمد يفتتح مركز ميديكلينيك بيرفورم للطب الرياضي
7 يونيو 2022 17:21

 
دبي (الاتحاد)
افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رسمياً مركز الطب الرياضي والتأهيل بميديكلينيك مستشفى بارك فيو. ورافقه كل من أحمد علي، المدير التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط وديفيد جيلي، مدير المستشفى. 

ويعتبر هذا المركز المتطور الأول من نوعه تحت علامة ميديكلينيك التجارية الجديدة «بيرفورم» للطب الرياضي وإعادة التأهيل، وهو مرفق متكامل لعلاج الإصابات الرياضية والأداء الرياضي والمشاكل العضلية الهيكلية ومجموعة شاملة من العلاج التأهيلي.
وقال أحمد علي: «نتقدم بجزيل الشكر لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على زيارته، وعلى دعمه المستمر لمجموعة ميديكلينيك ومبادراتها في الشرق الأوسط».
وقال ديفيد جيلي، مدير ميديكلينيك مستشفى بارك فيو: «بالرغم من وجود مرافق للطب الرياضي والعلاج الطبيعي موجودة في دبي، إلا أن هذا المركز هو الأول من نوعه داخل بيئة مستشفى وعلى هذا النطاق. ونفتخر بأن نقدم خدمات عالمية من الدرجة الأولى للطب الرياضي وإعادة التأهيل».
تتضمن بعض الميزات الفريدة للمركز تقديمه لبرامج حديثة في الطب الحيوي المصممة حسب الطلب، والتي تسمح بتقديم تقنيات تدريب رقمية مخصصة بالكامل ومختبر تحليل المشي وتحليل لوحة القوة والفحص الوظيفي وتقييم معهد TPI للجولف وبرنامج إعداد راكبي الدراجات، واختبار V02 ماكس وجهاز المشي Alter-G المضاد للجاذبية لإعادة التأهيل. 
والجدير بالذكر أن مركز الطب الرياضي وإعادة التأهيل يضم حالياً ثلاثة أطباء مرموقين دولياً في مجال الطب الرياضي والتمارين الرياضية، والعديد من المتخصصين الرياضيين الفرعيين، بما في ذلك إخصائيو العلاج الطبيعي الرياضي وطب الأرجل الرياضي وتقويم العمود الفقري والتدليك الرياضي والعلاج الرياضي وأكثر من 30 متخصصاً في العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. يمكن لجميع المرضى تقريباً الاستفادة من خدمات التمارين الرياضية أو النشاط البدني المقدمة في المركز.

منصور بن محمد
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الطب الرياضي
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