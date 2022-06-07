«أبوظبي للدراجات» يوقع مذكرة التفاهم مع منتجع الفرسان الرياضي



أبوظبي (الاتحاد)

وقع نادي أبوظبي للدراجات مذكرة تفاهم مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي لدعم خطط التطوير والترويج لرياضة الدراجات الهوائية وتعزيز نجاحات انتشارها في إمارة أبوظبي، بما يواكب النهضة الكبيرة التي تشهدها في السباقات المجتمعية والفعاليات الرياضية العالمية.

وقام بتوقيع الاتفاقية النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات وسلطان الكعبي المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الخطط المشتركة لبناء وتكوين فرق مدرسية والمشاركة في المهرجانات والسباقات المجتمعية للدراجات إلى جانب ذلك تقديم خصومات حصرية لأعضاء ولاعبي نادي أبوظبي للدراجات لاستخدام القاعات الرياضية في منتجع الفرسان، إضافة للترويج للأنشطة المشتركة عبر المنصات الرقمية ومختلف القنوات بين الطرفين.

من جهته قال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات: «نعرب عن سرورنا بالتعاون والشراكة مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي بهدف توسيع نطاق شركائنا لمزيد من الفرص التطويرية لرياضة الدراجات في أبوظبي والرياضة بصفة عامة والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي تحققت بالفترة الماضية»، مضيفا: «نسعى من خلال هذه الشراكة للاستفادة من المنشآت المميزة التي يتميز بها منتجع الفرسان، كما نسعى لتحقيق أهدافه وإتاحة الفرصة لفرقه للمشاركة في أنشطة النادي واستخدام المرافق الرياضية لأبوظبي للدراجات»، متقدما بالشكر لمنتجع الفرسان وحرصهم وتجاوبهم من أجل تجسيد التعاون المشترك.

بدوره أكد سلطان الكعبي المدير التنفيذي لمنتجع الفرسان الرياضي الدولي على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتفعيل البرامج والأنشطة المشتركة بين الطرفين، لا سيما في ظل النجاحات الكبيرة التي تشهدها رياضة الدراجات في أبوظبي، مضيفا: «سعداء بالشراكة ونتطلع معا لتحقيق أهداف منتجع الفرسان الرياضي الدولي خلال الفترة المقبلة والطامحة لتشجيع الصغار لممارسة رياضة الدراجات والمشاركة في الأنشطة والمهرجانات التي ينظمها النادي على مدار العام».