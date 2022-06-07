الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
معسكر داخلي لـ «شباب البولينج» استعداداً لـ «مونديال السويد»
معسكر داخلي لـ «شباب البولينج» استعداداً لـ «مونديال السويد»
7 يونيو 2022 20:35

دبي (وام)
يستعد منتخبنا الوطني للبولينج «الشباب والكبار» للمشاركة في العديد من البطولات الدولية والعربية خلال الفترة المقبلة، ويشارك منتخب الشباب في بطولة العالم التي تقام بالسويد خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجاري، كما يشارك منتخبنا الوطني للكبار «رجال وسيدات» في البطولة العربية التي ستقام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال شهر أغسطس المقبل. 

وأشار أحمد خميس عضو مجلس إدارة اتحاد البولينج رئيس لجنة المنتخبات، إلى أن الفترة الحالية تشهد إقامة المعسكر الخاص بفريق الشباب، بين كل من أبوظبي ودبي، بمشاركة 6 لاعبين سيتم تصفيتهم قبل السفر إلى 4 لاعبين فقط حسب متطلبات اللجنة المنظمة، بينما سيتم تجهيز فريق الكبار «رجال وسيدات» خلال معسكر مغلق أيضاً في الفترة المقبلة، قبل السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية. 

ولفت إلى أن هناك خطة استراتيجية خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستعانة بالمزيد من العناصر الموهوبة من اللاعبين الشباب والصغار لتطويرها وصقلها، وهي الخطة التي وضعها مجلس إدارة الاتحاد لزياردة أعداد اللاعبين وإعطاء الفرصة للشباب والناشئين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، حيث تشهد الفترة المقبلة المزيد من البطولات المحلية والدولية. ونوه رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الإمارات للبولينج إلى أن التركيز على المراحل السنية أحد أبرز ملامح خطتنا الاستراتيجية، وحدد مجلس الإدارة العديد من النقاط المهمة في هذا الصدد من أجل السير عليها، وهم ما يتم تنفيذه الآن. وأوضح أن اتحاد اللعبة لديه الآن 3 منتخبات هي منتخبا الرجال والسيدات، بالإضافة إلى منتخب الشباب، لافتاً إلى أن هناك خطة طموحة من أجل دعمهم بالمشاركة في العديد من البطولات المحلية والدولية لتطوير أدائهم وكسب المزيد من الخبرات. 

وبالنسبة لعدد المنتسبين للاتحاد في الفترة الحالية، قال أحمد خميس: «يتخطى عدد لاعبي البولينج الآن الـ1000 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، وهو عدد نأمل أن يتضاعف في الفترة المقبلة، من خلال زيادة مسابقات النشاط المحلي، وتوفير المعدات الخاصة باللعبة، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع العديد من المؤسسات والجهات التعليمية لتعريف النشء باللعبة، والترويج لها، كي تكون الأجيال الحالية نواة لجيل المستقبل وللمنتخبات الوطنية».

البولينج
منتخب البولينج
آخر الأخبار
من أوكرانيا
عربي ودولي
تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا
اليوم 18:02
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
الرياضي
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
اليوم 18:00
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 17:58
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
من موانئ أوكرانيا
عربي ودولي
إيطاليا تحذر من موت الملايين بسبب حصار موانئ أوكرانيا
اليوم 17:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©