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«القوس والسهم» يستضيف «مؤتمر التحكيم القاري»
«القوس والسهم» يستضيف «مؤتمر التحكيم القاري»
7 يونيو 2022 16:00

الشارقة (الاتحاد)
يستضيف اتحاد القوس والسهم دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022 في فندق سنترو الشارقة، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الحالي، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، للمرة الأولى في المنطقة بمشاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب حكام من جميع الدول، بالإضافة إلى انتساب حكام من قارة أفريقيا.
تستهدف الدورة حصول الحكام على شهادة التحكيم القارية، بعد اجتياز الامتحان المقرر والمشاركة في الدورة، إذ تشهد وجود 6 محاضرين، بواقع 3 محاضرين لتقديم الدورة، و3 آخرين للمؤتمر.
وقال الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم: إن استضافة الدورة في إمارة الشارقة، يجسد الدور الكبير الذي يضطلع به اتحاد الإمارات للقوس والسهم في تعزيز الاهتمام بكل الجوانب التي تعزز التطور المنشود، بما يتماشى مع استدامة الاستراتيجية التي تتضمن الجوانب التطويرية التي ترتقي بالأداء، وتمهد الطريق نحو بلوغ الأهداف المستقبلية.
وأضاف أن مثل هذه الدورات لها إيجابيات كثيرة لتطوير اللعبة، والارتقاء بها إلى مصاف الأداء الذي يؤدي لتمكين العناصر التحكيمية من مواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة، وتكوين كوادر تحكيمية في الدولة، وتطوير الحكام، بما ينعكس على رؤية مجلس إدارة الاتحاد في العمل على جميع المخرجات التي تعزز التطور الذي يقودهم إلى المنافسة على أفضل النتائج في المحافل الخارجية.
وأشار الكعبي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يضع ضمن خططه تسخير كافة الإمكانات لدعم تطور اللعبة، وتطوير المستوى الفني، وفق الخطة الاستراتيجية للاتحاد الداعمة لتعزيز قدرات المنتخبات الوطنية، وبناء أبطال المستقبل، حتى تصبح قادرة على رفع رايات الدولة في هذه اللعبة الأولمبية.

اتحاد القوس والسهم
الشارقة
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