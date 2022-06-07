ليما: «العميد» منافس حقيقي في الموسم الجديد

معتصم عبدالله (دبي)

قطع البرازيلي جلوبير ليما مدافع النصر برغبة فريقه الجادة المنافسة على مراكز متقدمة في الموسم المقبل 2022- 2023، بعدما أنهى «العميد» الموسم الحالي خالي الوفاض باحتلاله المركز الثامن في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 33 نقطة، وسبقه وداع «الأزرق» كأس رابطة المحترفين من ربع النهائي، ومن كأس رئيس الدولة من الدور الأول بالخسارة أمام العين 0-1.

وقال ليما «22 عاماً» والذي خاض ثلاث مواسم على التوالي مع «العميد»، في تصريحات لصحيفة UOL البرازيلية: «أنهينا الدوري في مركز متوسط، ولكني أثق في قدرة الفريق على تحقيق الأفضل والمنافسة على مراكز متقدمة في الموسم المقبل»، مشدداً على أن فريقه سيكون «منافساً حقيقياً» على الألقاب.

وأنهى ليما الموسم الحالي مع «العميد» بتسجيله هدفاً في مباراة الوحدة 2-2 ضمن الجولة 26 والأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع رصيده الشخصي إلى 3 أهداف في الموسم الحالي كأفضل سجل تهديفي للمدافع البرازيلي، الذي اكتفى بتسجيل هدفين في موسمين على التوالي في الدوري.

وعلق ليما حول نجاحه في التسجيل رغم مركزه كمدافع، قائلاً: «الأساس هو استمرار التدريبات، وأسعى دائماً إلى التمركز بشكل جيد في منطقة دفاعات المنافسين للاستفادة من الكرات الهوائية»، لافتاً إلى أن تطور السجل التهديفي في مشواره خلال الموسم الأخير بتطلب المزيد من المثابرة والجهد لتقديم الأفضل.

ويحتفل ليما خلال الموسم المقبل بـ «المئوية الأولى» في مشوار مبارياته مع «العميد»، بعدما دشن مشواره مع الفريق موسم 2019- 2020، حيث خاض 85 مباراة سجل خلالها 6 أهداف في كل المسابقات، وتوج مع «الأزرق» بلقب كأس رابطة المحترفين موسم 2019- 2020.

ويرتبط ليما مع النصر الذي جدد تعاقده مع اللاعب في يونيو من العام الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وتصل القيمة السوقية للمدافع البرازيلي إلى نحو 2.5 مليون يورو.