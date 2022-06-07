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الرياضي
زفيريف يغيب عن ويمبلدون!
زفيريف يغيب عن ويمبلدون!
7 يونيو 2022 13:49

برلين (د ب أ)
أكد ميشا زفيريف لاعب التنس الألماني أن شقيقه النجم ألكسندر زفيريف سيغيب بالتأكيد عن بطولة ويمبلدون للتنس، وقد يغيب عن الملاعب لأشهر أخرى، وهو ما يتوقف على تشخيص حالة إصابته في الكاحل.
وتعرض ألكسندر زفيريف (25 عاماً)، المصنف الثالث على العالم، للإصابة في الكاحل خلال مباراته أمام النجم الإسباني رافاييل نادال يوم الجمعة الماضي، في الدور قبل النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».
وتحدث زفيريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تمزق في عدة أربطة، وقد خضع للفحوص الأخيرة في ميونخ أمس الاثنين، لكن لم يجر الإعلان عن النتائج حتى الآن.
وقال شقيقه ميشا زفيريف في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية نشرتها اليوم: إنه لا شك في غياب ألكسندر عن بطولة ويمبلدون التي تنطلق منافساتها في العاصمة البريطانية لندن في 27 يونيو الجاري.
وقال ميشا: «لو كان يعاني من تمزق في رباط أو اثنين، كان من الممكن أن يركض مجدداً الأسبوع المقبل. لكنها عدة أربطة ويمكن أن يستغرق الأمر أشهر».
وفي حال الغياب لأشهر، قد يغيب ألكسندر أيضاً عن بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، رابع بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم، والتي تنطق منافساتها في نيويورك في 29 أغسطس المقبل.

ألكسندر زفيريف
بطولة ويمبلدون
التنس
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