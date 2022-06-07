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الرياضي
«النواخذة» يعسكر في هولندا
«النواخذة» يعسكر في هولندا
7 يونيو 2022 13:30

فيصل النقبي (الفجيرة)
غادر جمعة حمدان العبدولي عضو مجلس إدارة دبا الفجيرة مشرف الفريق الأول إلى هولندا، من أجل الوقوف على ترتيبات المعسكر الخارجي، الذي يقام في إحدى المدن الهولندية استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين.
وتبدأ استعدادات «النواخذة» في بداية شهر يوليو المقبل بالفحوصات الطبية ثم التدريبات داخل الدولة، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية بإقامة المعسكر الخارجي في هولندا منتصف الشهر، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في بداية شهر أغطسس وحتى بداية الدوري.
وتحسم الإدارة موقف اللاعبين الأجانب بعد الاتفاق مع المدرب الصربي، حيث سيتم الإعلان قريباً عن الصفقات الجديدة قبل الذهاب إلى المعسكر الخارجي.

دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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