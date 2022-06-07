«لازوم الخالدية» بطل كأس زايد في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «لازوم الخالدية» بطلاً لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، المخصص للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أمس بمضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما يقام يوم غد سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار سان سباستيان بمملكة إسبانيا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وبعد توقف دام عامين، تجمع حشد حطم الأرقام القياسية للاحتفال باليوم الوطني لمملكة السويد، واجتذبت كأس زايد لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ونجحت المدربة ماريا هاجمان إريكسون في انتزاع المراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، بعد تنافس مثير بين «لازوم الخالدية» بقيادة اولريكا هولمكويست، و«أيمن» بقيادة جنتزكي فردريك، وكان على حكم خط النهاية مراجعة الصورة، ليجد أن أنف الأول كان فوق الخط.

وتمكن البطل من قطع المسافة في زمن وقدره 1:40:40 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث «دجيلانو» بقيادة مالين هولمبيرج.

وتمتلك ماريا هاجمان اريكسون المتدربين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مما يعني أنها حصلت على ما مجموعه 220.000 كرونا سويدية، من إجمالي الجوائز التي تبلغ 250000 كرونا سويدية.

ومن جهة أخرى، يستقطب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر، 9 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو.

ويتصدر الخيول المنافسة «اتش ام النبراس» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي وقيادة اس مارتينو، و«فتون» بإشراف شارل جوردين، وقيادة سي كاديل، و«مرمرة» بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة جي سانشيز، وكلاهما للشقب ريسنج.

وينافس أيضاً «المويجعي» لمارسيل ميزي، بإشراف تي لومير وقيادة فابريس فيرون، و«بالومبينا دو ليانس» لسي ليزاما، باشراف نفس المدرب وقيادة اس ار ليزاما، و«كوثر» للخيالة السلطانية العمانية بقيادة ام فولون.

وعلى صعيد آخر، فازت الفرس «موناليزا» لجي تي زوتليف، وبإشراف نفس المالك، وقيادة كوب فاندربيك، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، والذي جري بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا بمشاركة 10 خيول.

وتفوقت البطلة ابنة «اف البحر» بفارق طولين عن «نيل ادامز» بقيادة كريستوف دينيس، وسجلت زمناً وقدره 2:43:11 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «مس دو بانشير» بقيادة جينتك مارين.

