شباب الأهلي بطلاً لدوري الطاولة

معتصم عبدالله (دبي)

حسم فريق شباب الأهلي المنافسة على لقب «دوري الرجال للكرة الطاولة» لموسم 2021- 2022، قبل جولة على ختام المنافسة بفوزه على الوصل 3-1، في انتظار التتويج الرسمي مساء الجمعة المقبل، والذي يشهد ختام الدوري بإقامة مواجهة النصر أمام ضيفه الوصل، فيما يلتقي «الفرسان» دبا الحصن في الجولة ذاتها.

وحصد «الفرسان» الذي ضمت قائمته الثلاثي عبدالله البلوشي، صلاح عبدالحميد، أحمد علي صالح، الفوز أمام منافسه «الامبراطور» الذي مثله الثلاثي وليد أحمد، جاسم محمد، ماجيك نوالينسكي، بالأشواط «3-0، 1-3، 3-0، 3-0».

ويتوج اتحاد الطاولة الجمعة المقبل على صالة نادي النصر في دبي بطل «دوري الرجال للكرة الطاولة»، بجانب بطل «دوري الشباب» والذي حسم لقبه فريق نادي النصر، فيما حل الشارقة ثانياً، والوصل في المركز الثالث.

وتتجه الأنظار مساء الغد إلى مباراتي الدور نصف النهائي في المسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، حيث يلتقي في المواجهة الأولى النصر مع الوصل، ويلعب في الثانية شباب الأهلي والشارقة، ويلتقي الفائزان في مواجهة النهائي المرتقبة الأحد المقبل، على أن يحدد ملعب المباراة الختامية للموسم لاحقاً.