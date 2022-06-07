سامويا يقطع 61 خطوة نحو ختام الجولف بدبي



دبي (الاتحاد)

تقدم الفنلندي كالي سامويا 61 خطوة ليصبح بالمركز 25 في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ويصبح قريباً من حجز مقعده في البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل.

جاء تقدم سامويا عقب فوزه بلقب بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة التي أقيمت في مدينة هامبورج الألمانية، منهياً المنافسات بواقع 6 ضربات تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 682.9 نقطة هذا الموسم.

ويُعد اللقب الأول اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في جولة (دي بي وورلد) للجولف، ليواصل المصنف 239 عالمياً الأداء التصاعدي، بعدما حقق هذا الموسم المركز 12 في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io.

من جانبه استفاد الهولندي ويل بيسيلنج من الحصول على المركز الثاني في البطولة، ليتقدم 66 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 38 في تصنيف جولة (دي بي وورلد) الصادرة هذا الأسبوع.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الأول برصيد 1.979.1 نقطة في ترتيب جولة (دي بي وورلد)، علماً أن الموسم الحالي للجولة يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي، بإقامة بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.