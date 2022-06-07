«الهوكي».. تشكيل منتخب واعد بالاستراتيجية المتكاملة

دبي (الاتحاد)



أكد خالد الظنحاني، الأمين العام المساعد لاتحاد الهوكي، أن مجلس إدارة الاتحاد بصدد تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير اللعبة في الدولة والارتقاء بها لمستويات غير مسبوقة، مع التركيز على تكوين منتخب واعد للإمارات لتحقيق نتائج متميزة في المحافل الدولية لسنوات عديدة مقبلة.

وأوضح الظنحاني أن منظومة العمل داخل مجلس إدارة الاتحاد بقيادة عبدالله سلطان الدح رئيس الاتحاد لم تتوقف رغم نهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث يعكف المجلس على وضع الخطوط النهائية لاستراتيجية تطوير اللعبة بما يتلاءم مع مكانة دولة الإمارات الرياضية على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.

وقال: «ترتكز أهم نقطة في خطة التطوير للعبة على تكوين منتخب للإمارات يستطيع المنافسة في كل البطولات التي يشارك فيها، ويتناسب مع قدر الشعبية والاهتمام اللذين تحظى بهما اللعبة على الصعيد المحلي، سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، مع الاستعانة بالخبرات المتميزة من اللاعبين السابقين لدعم مسيرة المنتخب في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «لن يقتصر الهدف على مجرد تكوين منتخب فقط، وإنما جيل متكامل من اللاعبين ليكون بمثابة مورد متجدد لدعم مسيرة المنتخب على مدار سنوات طويلة، وليس شرطاً أن يستفيد مجلس الإدارة الحالي من هذه الخطوة فنحن نبني لمن يأتي بعدنا».

وأوضح الظنحاني أن مجلس إدارة الاتحاد ينوي الاعتماد على طلبة المدارس بشكل كبير لتنفيذ خطة التطوير وتشكيل هذا المنتخب الواعد.

وقال: «لهذا بدأت اللجان التي شكلناها في زيارة بعض المدارس، في الأسابيع الماضية، كخطوة أولى لانتقاء الطلاب الراغبين في الانضمام للعبة الهوكي، على أن تستكمل هذه الخطوة مع انطلاق العام الدراسي الجديد وبدأنا بالفعل الاستعانة باللاعبين القدامى في مرحلة الإعداد والتجهيز لاستقبال اللاعبين الجديد في ملاعب ثابتة وملائمة للتدريب، وسيعلن الاتحاد قريباً عن إقامة دورتين تدريبيتين مفتوحتين للمحكمين والمدربين من المواطنين والمقيمين، لتأهيل كادر تدريبي وتحكيمي جاهز للفترة المقبلة».

وأشار إلى أنه بالتزامن مع خطة التطوير والارتقاء باللعبة، هناك خطة أخرى لوضع الكوادر الإدارية الإماراتية في المكانة التي تستحقها إقليمياً وقارياً.