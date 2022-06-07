«جائزة الإبداع» تبحث التعاون مع الاتحاد الدولي للسلة

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي ضم أنجو فايش المدير المالي للاتحاد الدولي لكرة السلة، وباتريك ماريلاف المدير التنفيذي للاتحاد، وهاكوب خاجيريان المدير التنفيذي للاتحاد في قارة آسيا.

وأكد معالي مطر الطاير خلال اللقاء، الذي حضره اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، استمرار الجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، في التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية، ومع اتحاد الاتحادات الرياضية الأولمبية الدولية «أسواف»، من أجل تطوير الرياضة على المستوى العالمي، ودعم المبادرات الرياضية- الإنسانية التي تساهم في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة، انطلاقاً من دور الجائزة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في فئة تمكين المجتمعات.

وثمّن الطاير خلال اللقاء الدور الكبير للاتحاد الدولي لكرة السلة، الذي يعد من أهم وأكبر الاتحادات الرياضية الأولمبية ويمتلك مبادرات وبرامج واسعة تمتد على عموم مناطق العالم، مؤكداً حرص الجائزة على تقدير وتكريم المبادرات والبرامج الإبداعية من خلال الفئة المؤسسية، التي فاز بها عدد من الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية ضمن الفئة المؤسسية، كما أكد حرص الجائزة على تعزيز سبل التعاون بين الجائزة وبين الاتحاد الدولي لكرة السلة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الكبيرة المشتركة.

من جانبه عبّر وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة عن سعادته، بلقاء معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وأشاد بالدور الكبير الذي تلعبه «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في تطوير الرياضة عموماً ودعم وتكريم المبادرات الرياضية الدولية وكذلك عن تطلّع الاتحاد للفوز بالجائزة ضمن الفئة المؤسسية العالمية، من خلال مبادراتهم وبرامجهم المختلفة.

وأكد الوفد أن دولة الإمارات أصبحت شريكاً أساسياً للاتحادات الرياضية الدولية من خلال إطلاق المبادرات المشتركة واستضافة البطولات الكبرى، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وأعرب عن حرص الاتحاد الدولي لكرة السلة على الارتقاء بمستوى التعاون وتعزيز الجهود المشتركة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء قدّم معالي مطر الطاير لوفد الاتحاد الدولي لكرة السلة، المسكوكة النقدية التي أصدرتها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، وتحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».