ارتفاع عدد حكام السلة المواطنين إلى 10

علي معالي (دبي)

أكد حسين البلوشي رئيس لجنة شؤون التحكيم في اتحاد كرة السلة بأن هناك خطة تطوير لحكام اللعبة الجدد استعداداً للموسم الجديد، مشيراً إلى أن هناك حكمين من المواطنين يشاركان حالياً في برنامج تطوير الحكام في دولة الكويت برعاية اللجنة الأولمبية وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة وهما: علي البناي وحمزة عباس.

قال حسين البلوشي:«يصل عدد الحكام المواطنين في السلة حتى الآن 10 حكام، وبالطبع ستكون هناك طفرة جديدة في هذا المجال خلال الموسم الجديد من خلال ما يتم تقديمه لقضاة الملاعب من إمكانيات ومحاولات جادة لوجود أكبر عدد من الحكام المواطنين، وهي سياسة نحاول تطبيقها منذ فترة، وهناك محاولات كثيرة نقوم بها من أجل ترغيب الصغار ومن ابتعدوا عن اللعبة بالعودة لها من خلال هذا المجال».

وعن دورة التحكيم بالكويت يقول رئيس لجنة شؤون التحكيم:«هناك محاضرات نظرية في القانون والتحكيم وكذلك تدريب عملي من خلال إدارة مباريات في هذه الدورة التي تقام على مدى 3 أيام».

أضاف :«سيتم عمل برنامج تدريبي واختبارات للحكام خلال فترة الصيف، ومن خلال نتائجها سيتم اختيار الأنسب منهم وترشيحه لاختبارات نيل الشارة الدولية عن طريق الاتحاد الدولي لكرة السلة للدورة المقبلة 2023- 2025».

وقال حسين البلوشي:«اتحاد السلة برئاسة اللواء»م«إسماعيل القرقاوي وأعضاء مجلس الإدارة يبذلون قصارى جهدهم في مجال تطوير الكوادر التحكيمية، ومنح الكثير من الفرص لحكام اللعبة الجدد على أن يتواجد لدينا أكثر من حكم دولي مواطن في المستقبل القريب».