دي ماريا: الإقصاء من«الأبطال» لم يكن في مصلحتي !

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أعلن باريس سان جيرمان الاستغناء عن خدمات نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وعدم استكمال السنة المتبقية من عقده، أصبح جناح «التانجو» حراً في الانتقال إلى أي نادٍ آخر، ولكنه كان يأمل في قرارة نفسه أن يبقى لعام آخر مع «الباريسي»، ولم يكن راضياً تماماً عن ظروف رحيله، لأنه يضع نصب عينيه المشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة بقطر 2022، ما يعني بالنسبة له ضرورة اللعب على أعلى مستوى أوروبي حتى يكون مؤهلاً للعب في المونديال الذي ينطلق يوم 21 نوفمبرالقادم.

ولم يحقق سان جيرمان هذه الأمنية لنجم «التانجو»، رغم أن مدة العقد بين الجانبين كانت بالأساس عامين، ما جعله يتحدث عن ذلك بمرارة في حوار لشبكة «تي واي سي سبورتس» وتطرق فيه للحديث عن مستقبله الذي يركز فيه أكثرعلى دوره المهم مع منتخب بلاده، وهو ما ظهر بوضوح في البطولة الدولية «الفيناليسيما» التي رفع كأسها بعد الفوز على منتخب إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وفي بداية الحوار، قال دي ماريا: لعبت لأندية كبيرة وعائلتي تساندني دائماً وأنا جاهز للتألق في أي مكان، وسأحاول الاستقرار على المكان المناسب لي في أقرب فرصة، بمجرد انتهاء تعاقدي رسمياً في 30 يونيو الجاري.

وأبدى دي ماريا حزنه الشديد فيما يتعلق بمسألة رحيله من باريس لأنه كان عنده أمل في إكمال العام الثاني من عقده، حيث لعب العام الاول، بينما كان العام الثاني يتطلب موافقة إدارة سان جيرمان وهو مالم يحدث، وقال: منذ يناير الماضي وأنا أطلب من النادي تأكيد العام الثاني من العقد لأنني أرغب في الإستمرار، ولكنهم قالوا لي إنهم سوف يرون ما سيحدث، ويبدو أن الخروج من دوري الأبطال على يد ريال مدريد كان له وقع سيئ جداً داخل جدران «حديقة الأمراء»، وصاحبه الكثير من الضجة والضوضاء، ولم يكن ذلك في مصلحتي.

واعترف دي ماريا بأن الإقصاء من «الأبطال» ألحق ضرراً كبيراً بالنادي الباريسي الذي كان يعلق آمالاً كبيرة جداً على الفوز بهذه البطولة، التي إستقدم من أجلها صفوة النجوم.

وأشاد بجماهير النادي التي أحسنت وداعه، في وقت لاتفعل فيه الجماهير ذلك مع نجوم آخرين، وأبدى تأثره الشديد بليلة الوداع في آخر مباراة للفريق على ملعب «حديقة الأمراء» ضد ميتز، مشيراً إلى إنه لن ينسى ذلك أبداً.

ويأمل دي ماريا، المولود في 14فبراير1988 «34عاماً»، والذي لعب في أوروبا لأندية بنفيكا «07/2010» وريال مدريد «10/2014» ومانشستر يونايتد «14/2015» وأخيراً سان جيرمان، أن تتاح له الفرصة مجدداً للعب في دوري الأبطال، ويعلم تماماً أن هذا الأمر يتوقف على الاختيارالذي سيحدده لمستقبله.

كما أشاد بمستوى منتخب بلاده وقدرته على المنافسة في المونديال القادم، متمنياً أن يكون رفع كأس البطولة هو«مسك الختام» لجيله مع ليونيل ميسي وأوتاميندي والآخرين.

وفي سياق متصل، أبدى يوفنتوس الإيطالي رغبته في ضم دي ماريا مجاناً هذا الصيف ولكن له مطالب محددة فيما يتعلق ببنود العقد إذ يرغب في أن تكون مدته عامان، بينما يريد النجم الأرجنتيني عاماً واحداً فقط، وتلك هى نقطة الخلاف الوحيدة بين الجانبين، لأنهما متفقان على الراتب السنوي «8 ملايين يورو».

دي ماريا يرغب في إنهاء مشواره الكروي في مسقط رأسه بالأرجنتين، ولهذا يريد عقداً لموسم واحد فقط، يتيح له الجاهزية واللعب على أعلى مستوى إحترافي في أوروبا في موسم المونديال، ثم يعود بعد ذلك مباشرة إلى الأرجنتين. ومازال دي ماريا في انتظار رد «السيدة العجوز».

كما تردد اسم دي ماريا كثيراً في برشلونة في هذه الآونة الأخيرة، وهو خيارلم يستبعده هذا النجم الأرجنتيني بل ويحبذه، وإن كان اعترف بأنه لم يبدأ أية مفاوضات رسمية في هذا الصدد مع مسؤولي البارسا.