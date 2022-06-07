منتخب الجودو يكثف استعداداته لجراند سلام منغوليا



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب الجودو تدريباته اليومية في معسكره الداخلي المفتوح استعداداً للمشاركة في بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو التي تستضيفها منغوليا خلال الفترة من 24 - 26 يونيو الحالي ضمن استعدادات منتخبنا لبطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.

وعقب بطولة منغوليا يتواصل اعداد منتخبنا لمده أسبوعين في منغوليا استعدادا للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي التي تقام في مدينة قونية التركية خلال الفترة من 9- 18 اغسطس القادم، وسط طموحات كبيرة خلال المشاركات القادمة التي تصب في مشوار الاعداد للأولمبياد القادم والذي يأتي ضمن البرنامج المعد لإعداد منتخب الجودو الأول حتى عام 2024، والذي بدأ بالفوز بلقب البطولة العربية للجودو التي أقيمت في الأردن، واعقبتها الفوز بلقب دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي اقيمت في دولة الكويت الشقيقة.

ضمت قائمة منتخب الجودو المشاركة في بطولة منغوليا 5 لاعبين وهم: جور شغيلي المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوغزاري في وزن تحت 81، وجريجور ارام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف المشارك في منافسات وزن فوق 100 كغم، وذلك بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف.. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على التواصل مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد للوقوف على سير الإعداد خلال المعسكر استعداداً لبطولة أولان باتار جراند سلام للجودو التي تعود لروزمانة الاتحاد الدولي للجودو على ضوء الاتفاقية التي تمت على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام الأخيرة.