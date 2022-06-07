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الرياضي
سالم عبدالرحمن ينافس «أساتذة براغ للشطرنج»
سالم عبدالرحمن ينافس «أساتذة براغ للشطرنج»
7 يونيو 2022 09:57

الشارقة (الاتحاد)

يشارك سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في بطولة «براغ الدولية للأساتذة» التي ستقام خلال الفترة من 8 الى 18 يونيو الجاري بمشاركة 10 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويرافق سالم خلال البطولة المدرب الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير بافل اليانوف وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي.
وتجمع البطولة هذا العام نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار بمعدل تصنيف 2693 نقطة، ما يجعلها واحدة من أقوى التجمعات الدولية التي يشارك فيها الفتى الذهبي خلال مسيرته الاحترافية وتقام البطولة من مرحلة واحدة بنظام الدوري الكامل من 9 جولات، وسيتم عرض المباريات مباشرة في العديد من مواقع الشطرنج العالمية الشهيرة.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وجهت الدعوة للأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن للمشاركة في نسخة هذا العام كما تم توجيه الدعوة لكل من الأستاذ الدولي الكبير الهندي فيديت جوجراثي، والأميركي شاكلاند سام والقيتنامي لي كوانج لي، والتشيكي دافيد نافارا والهندي هاري كريشنا بينتالا والإسباني بونس فاليخو، والإيراني برهام مقصودلو والإسباني دافيد انتون، والتشيكي فان نجوين.

الشطرنج
نادي الشارقة للشطرنج
سالم عبدالرحمن
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