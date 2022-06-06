أبوظبي تستضيف بطولتي السوبر المصري

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس أبوظبي الرياضي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون، يتضمن إقامة مباراتى كأس السوبر المحلي المصري بين بطلي الدورى وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021 ، والموسم الحالي 2021 -2022 بالعاصمة الإماراتية، في إطار التعاون المثمر والقوى بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد الاجتماع الموسع بحضور الدكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس وشركة إستادات للاستثمار الرياضي، بحضورعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي.

كما شهد الاجتماع حضور محمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، ونائبه الأستاذ خالد الدرندلي، وحازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتي أيضاً سهيل عبد الله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، وناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبوظبي الرياضي.



وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظراً لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

وأعرب مسؤولو مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجدداً، والذي سيكون امتداداً رائعاً لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الإمارات التي تستقبل وترحب بالجميع، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الإمارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.