«الأبيض الأولمبي» يتمسك بحظوظه الآسيوية

دبي (الاتحاد)

تمسك منتخبنا الوطني الأولمبي بآمال المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بفوزه على طاجيكستان 2-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. سجل عبدالعزيز محمد (13) ومنصور سعيد (78 من ضربة جزاء) هدفي الفوز لصالح المنتخب «الأبيض الأولمبي».

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أمس أيضاً، تعادل اليابان مع السعودية 0-0 على ستاد باختاكور، وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات، في حين لا يزال رصيد طاجيكستان خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز السعودية على طاجيكستان 5-0 واليابان على الإمارات 2-1، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو.

ويدخل «الأبيض الأولمبي» مباراة «الجولة الأخيرة»، والحاسمة أمام السعودية الخميس المقبل بفرصة الفوز فقط لضمان تأهله إلى ربع النهائي.

ظهرت الأفضلية مبكراً لمنتخبنا منذ البداية بالسيطرة على مجريات اللعب، والوصول أكثر من مرة إلى مرمى طاجيكستان، حيث ترجم أحدها لهدف السبق في الدقيقة 13، ومن ركلة جزاء، أضاف منصور سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 78.